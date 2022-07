“La Catta”, histórica coach de Showmatch, reveló el episodio de acoso que vivió con un profesor: “Le di una cachetada”

La excoreógrafa de ShowMatch, María Laura Cattalini, más conocida como “La Catta”, brindó una entrevista en Mitre Live este miércoles y, tras hablar de su vida personal y laboral, dio detalles del episodio de acoso que sufrió cuando era joven y recién había llegado a Buenos Aires desde su Chaco natal.

Según su relato, un profesor de su carrera se quiso sobrepasar y ella reaccionó con una cachetada.

En el vivo de Instagram, el conductor Juan Etchegoyen le consultó si la “había pasado mal” en algún momento de su carrera, haciendo referencia a alguna situación de acoso. “Ciertas cosas que pasaban que por ahí eran ‘normales’ y ahora lo miramos todos como tremendo, abrimos los ojos y nos sorprendemos. Por suerte están saliendo cosas a la luz ahora, porque antes las mujeres la pasaban mal en ese sentido, ¿vos la pasaste mal o tuviste suerte?”, consultó el locutor de Radio Mitre.

“La Catta” de Showmatch reveló el episodio de acoso que vivió con un profesor: “Le di una cachetada”

“Tuve suerte y tiene que ver mucho la personalidad”, introdujo la bailarina, quien dio la nota desde su vehículo, y explicó: “Tuve suerte porque yo trabajé en el programa de ShowMatch desde un comienzo. Obviamente, era muy machista, eran todos hombres y cuatro bailarinas. Pero la verdad es que nunca tuve una mala experiencia. En el medio nunca tuve problemas ni en el programa, ni en obras de teatro, ni en otros programas que trabajé ninguna situación así. Por suerte nunca me pasó”.

No obstante, ante su respuesta, el conductor del ciclo le consultó por su vida personal y “La Catta” recordó una situación que experimentó cuando era más joven: “Tuve una cosa media rara cuando era chica y me vine a vivir acá. Estudiaba licenciatura en Relaciones Públicas y también estudiaba Ceremonial y protocolo. Estaba estudiando en una fundación y ahí me pasó una historieta rara”.

“La Catta”. excoreógrafa de Showmatch, relató: "Uno se me quiso sobrepasar y le encajé una cachetada y después de eso no fui más”. Foto/Instagram: @malcattalini

“Uno se me quiso sobrepasar y le encajé una cachetada y después de eso no fui más”, explicó María Laura Cattalini con seriedad en el semblante. Si bien se trató de una situación que no pasó a mayores, la bailarina explicó lo que sucedió: “Reaccioné y le di un cachetazo, me quiso dar un beso en un contexto que estábamos estudiando, él era un profesor y le pegué una cachetada, jamás volví para no encontrarme con él de nuevo”.

Sin embargo, la coreógrafa remarcó la fortuna que tuvo al llegar a Buenos Aires: “Gracias a Dios no me pasó más que eso, yo venía de la provincia de Chaco y te aparece esto que es inmenso, yo no lo podía creer porque era muy chica, tuve suerte de no cruzarme con nadie”.

Cabe destacar que María Laura Cattalini se hizo reconocida en el ambiente luego de varios años como coach de ShowMatch por, entre otras cosas, lucir exóticos atuendos en el programa. Marcelo Tinelli dejó atrás el antiguo formato y el próximo lunes estrenará Canta conmigo ahora, un concurso de canto que tendrá a 100 jurados que evaluarán a distintos cantantes para definir quién es el ganador.