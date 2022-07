Ricky Martin rompió el silencio después de que su sobrino retirara la denuncia por abuso y acoso: “Esto ha sido devastador para mí, para mi familia, para mis amigos”

Luego de que su sobrino, quien lo había denunciado por abuso y acoso, retirase la demanda en su contra y de que el caso fuera descartado por el juez, Ricky Martin se pronunció respecto a lo que vivió estas últimas semanas a las que definió como “angustiantes” y “devastadoras” .

En el video obtenido este jueves por el portal TMZ se lo ve al cantante de traje, mirando a cámara, para dar una versión escueta de los hechos. “Estoy frente a las cámaras hoy porque realmente necesito hablar para poder empezar mi proceso de sanación”, dijo el cantante puertorriqueño al inicio de su descargo. “No me pude defender por dos semanas porque estaba siguiendo un procedimiento en el que la ley me obligó a no hablar hasta que estuviera frente a un juez”, explicó. En efecto, el artista declaró vía Zoom, pero su testimonio no trascendió.

Ricky Martin rompió el silencio después de que su sobrino retirara la denuncia por abuso y acoso

“Gracias a Dios que estas acusaciones fueron consideradas falsas, pero voy a decirles la verdad. Esto ha sido muy doloroso. Esto ha sido devastador para mí, para mi familia, para mis amigos. No se lo deseo a nadie”, expresó el intérprete, muy conmocionado.

Posteriormente, se dirigió a su sobrino, aunque sin nombrarlo. “ A la persona que estaba diciendo estas tonterías le deseo lo mejor y que encuentre ayuda para que pueda empezar a vivir una nueva vida llena de amor, verdad y alegría, y [deseo] que no lastime a nadie más”. Luego, el cantante remarcó que su prioridad actual es sanar. “¿Cómo sano? Con música. No veo la hora de estar de vuelta en un escenario, frente a las cámaras y entretener, que es lo que mejor hago”.

Para despedirse, tuvo palabras de gratitud para sus seres queridos y sus seguidores. “Gracias a todos mis amigos y a los fans que creyeron siempre en mí. No saben la fuerza que me han dado con los comentarios que me escribían en redes sociales. Les deseo amor y luz, y aquí volvemos, con la misma fuerza y pasión. Que Dios los bendiga”, concluyó el cantante en el video.

El comunicado de sus abogados

El caso contra Ricky Martin fue desestimado (Foto por Vianney Le Caer/Invision/AP archivo)

Este mediodía, los letrados de Ricky Martin difundieron un comunicado para brindar detalles sobre la resolución del juzgado de San Juan de Puerto Rico.

“Como habíamos anticipado, la orden de restricción temporaria no fue extendida por la Corte. El denunciante confirmó al tribunal que la decisión de retirar la denuncia fue suya sin haber tenido influencia o presión externa para tomar la decisión además de confirmar que estaba satisfecho con el curso legal del asunto. Fueron sus abogados quienes pidieron descartar el caso. Todo este asunto nunca se trató de otra cosa más que de un individuo con problemas emocionales que hizo acusaciones falsas sin ninguna evidencia que las pudiera sostener. Estamos contentos de que nuestro cliente haya recibido el resultado justo y que ahora pueda seguir adelante con su vida y su carrera”, describió el equipo de abogados del músico.

Ricky Martin dio un comunicado luego de que se diera a conocer la orden de alejamiento en su contra

La denuncia trascendió a comienzos de julio, cuando una persona (en ese momento, de identidad desconocida) denunció al artista por violencia doméstica y solicitó una orden de restricción. Días más tarde se supo que el denunciante era uno de los sobrinos de Martin, Dennis Yadiel Sánchez, un joven de 21 años que alegaba haber tenido una relación sentimental y sexual con el artista y que, ante el presunto final del vínculo, Martin había comenzado a acosarlo.

La denuncia tuvo un ineludible impacto mundial y tanto el cantante como sus abogados afirmaron que las alegaciones eran “totalmente falsas” . Eric Martin, uno de los hermanos del artista, decidió pronunciarse, mientras que Ricky se mantuvo en silencio por los pormenores del proceso legal. “Mucha gente me dice que no hable, pero algo me está diciendo que tengo que hablar porque yo no tengo miedo ni tengo que esconder nada”, expresó Eric en una transmisión de Facebook en la que se dirigió al denunciante.

Vamos a poner todo esto en contexto. Para que la prensa no siga haciendo ceniza del árbol caido. Posted by Eric Martin Ifbb on Sunday, July 3, 2022