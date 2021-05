La chicana de Brancatelli a D’Onofrio: “Si arregla el país como arregla estos partidos, yo lo voto”

Luego del histórico triunfo de River Plate ante el Independiente Santa Fe de Colombia por la Copa Libertadores, en donde atajó Enzo Pérez y Marcelo Gallardo no pudo contar con suplentes, Diego Brancatelli bromeó en Intratables sobre un supuesto arreglo del equipo de Núñez encabezado por su presidente Rodolfo D’Onofrio.

“Yo tengo que mezclar la política, lamentablemente”, avisó Brancatelli ante el abucheo de sus compañeros. “¿Es culpa de Macri?”, bromeó Claudio Savoia. “Es muy fuerte lo que voy a decir, lo van a levantar de todos lados. Hoy se supo que Rodolfo D’Onofrio quiere ser Presidente de la Nación. Si Rodolfo D’Onofrio arregla los quilombos del país como arregla estos partidos yo lo voto”, afirmó el periodista, con cierta picardía.

“No voto ni a Cristina, ni a Alberto. A D’Onofrio”, continuó. “¿Vos decís que el partido de esta noche D’Onofrio lo arregló?”, preguntó Fabián Doman ante un guiño de ojo de Brancatelli. “Partido sería una frase que no le cabe a esto. No lo llamemos partido”, agregó Savoia. “¡Pero si no lo viste!”, lo cruzó Ignacio Ortelli. “Vi los primeros 40 minutos”, confesó el periodista.

“En defensa de Savoia: los segundos 40 minutos fueron peores que los primeros”, agregó Brancatelli. “Viven sospechando de todo. Perdieron la emoción de ver un partido de fútbol”, lo cruzó Paulo Vilouta.

“Es una vergüenza, Paulo. Vos sos un profesional de esto, no te incendies”, le contestó Savoia. “No hay tema que haya generado tanta controversia. Vamos a calmarnos un poco”, concluyó Doman.

