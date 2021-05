MasterChef Celebrity: El jurado hizo sentadillas con Sol Pérez

No había comenzado la noche en MasterChef Celebrity cuando ocurrió uno de los momentos más bizarros que tuvo el programa en sus dos temporadas. Recién presentados los participantes del “miércoles de beneficio”: Sol Pérez, Gastón Dalmau, Candela Vetrano y Alex Caniggia, una ocurrencia de Santiago del Moro llevó a una situación inesperada.

“Lo que es esa remera -le dijo el conductor a Sol Pérez, que debajo de su delantal tenía una prenda negra de una sola manga-, acercate adelante por favor”.

Una vez que la participante estaba frente al jurado preguntándose si el diseño de la remera la dejaría o no cocinar, el conductor aprovechó para pedirle que desplegara alguna de las rutinas que hace en Instagram: “¿Tenés algún paso o alguna apertura, de esas piruetas que vos hacés?”.

Más que dispuesta, la modelo explicó un estilo de sentadillas que tenía “rebote abajo, y una con salto”. Detrás, Vetrano intentaba sin suerte. Pero lo que llamó la atención fue que Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui enseguida se prendieran a seguir las indicaciones; y todavía más, que lo hicieran bien, o que el experto en pastelería aclarara: “pero esa es fácil”.

“Muy bien los tres, me sorprendieron haciendo ejercicio”, reconoció Pérez después. Sin embargo, el esfuerzo no duró tanto porque Martitegui dio por terminado el asunto con una queja mientras recuperaba el aire: “Yo te estaría dando el delantal negro ahora mismo”.

El momento fue divertido, y se coronó con una reflexión crítica de la protagonista sobre el chef: “Martitegui es de esos que abandona rápido, y eso no me gusta. Yo no le abandono el plato”.

