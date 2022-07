La China Suárez estrenó la canción que escribió durante el WandaGate: “Estaba triste”

Este año, Eugenia ‘la China’ Suárez sorprendió a sus fans al anunciar que iba a dejar un poco de lado la actuación para incursionar en el mundo de la música. Desde entonces, hizo una colaboración con Santiago Celli y tras muchas especulaciones y rumores, ya estrenó el videoclip de “Lo que dicen de mí”, su primera canción como solista. Ella misma la escribió y, por su contenido, parecería indicar que el proceso creativo se dio durante el escándalo que la tuvo como tercera en discordia en la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi.

El tema musical se estrenó el jueves a las 21 a través de Star +. Antes de que aparecieran las primeras imágenes del videoclip, Suárez dio detalles sobre cómo decidió componerla: “La escribí en medio de un ataque. Estaba en un muy mal día porque no sé que estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste, de ahí nace esta canción”.

La China Suárez estrenó el videoclip de su tema "Lo que dicen de mi" (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

El especial, que se emitió a través de la plataforma de streaming, tuvo una duración de siete minutos. Durante la primera mitad, la China se sinceró frente a la cámara y reveló cómo fue su proceso creativo. “En otro momento ni siquiera hubiese hablado de esto, lo tenía muy tapado y oculto. No quería ni siquiera iluminar el problema. Pero, lo acepté y ya sé que es parte de mi vida y que está ahí”, sostuvo.

Asimismo, reconoció que es “muy vulnerable” y no hace oídos sordos a los comentarios, aunque para ella el afuera piensa que las cosas no la afectan por su “personalidad avasallante”. A su vez, remarcó que si bien compuso el tema en un momento en el que no era “tan feliz”, supone que a futuro vendrán otros más alegres y aclaró que el de ahora “refleja mucho” como me sentía tiempo atrás.

Más allá del estreno oficial, la noche del jueves no fue la primera vez que el público pudo escuchar el nuevo tema de Suárez. Hace un mes, en LAM (América) filtraron la canción, cuya letra dio indicios de que podría estar referida a los sentimientos que tuvo cuando estalló el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi y cómo le afectaron los comentarios de la prensa.

La nueva canción de la China Suárez

Hace unos días la actriz compartió el primer adelanto del videoclip de “Lo que dicen de mí”. Allí se la vio parada arriba del escenario de una sala repleta de periodistas para dar una conferencia de prensa.

“Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía / a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. / Me llama mi familia, leyeron las noticias, / no saben más que decir, / atrás de un falso perfil se esconden todos los días, me llenan de espinas. / A veces quiero escapar para olvidarme de todo. / Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. / Duele que me peguen mucho más que a ellos, algo se desarma en el suelo”, dicen las primeras estrofas.

La China Suárez publicó un adelanto de su primer videoclip: "Lo que dicen de mí"

El videoclip se lanzó en blanco y negro, estuvo dirigido por Sofía Malamute y marcó el inicio oficial de la carrera como solista de Eugenia. Si bien esta es una nueva etapa, no significa que sea poco conocida para ella, ya que en su adolescencia formó parte de Teen Angels, el reconocido grupo musical que salió de Casi Ángeles. Según sus propios dichos, que esta nueva faceta recién comienza y aún tiene mucho para mostrar.

La China Suárez Lanzó su videoclip y en las redes no la perdonaron

En situaciones como estas es inevitable que las redes sociales no se hagan eco. Luego de ver el videoclip, varias personas fueron a Twitter y dejaron sus comentarios y los infaltables memes. Algunos aplaudieron su nueva faceta y la elogiaron por “Lo que dicen de mí”: “Qué fuerte la canción de la China Suárez” y “Dios, el temazo de la China Suárez”, escribieron algunos usuarios.

La China Suárez estrenó videoclip y las redes no la perdonaron (Foto: Captura de Twitter)

Sin embargo, no todos fueron elogios. “Tengo una teoría, la China Suárez está atascada en el tiempo, en realidad no se enteró de que Casi Ángeles ya termino”; “Acabo de escuchar el nuevo tema de la China Suárez y lo único que tengo para decir es ‘me robaron tres minutos de vida y quiero que me los devuelvan’” y “No sé si ella tiene 30 años o 14”, dijeron algunos usuarios. Asimismo, muchos compararon a “Lo que dicen de mí” con producciones de Andrés Calamaro, Flor Vigna y Tan Biónica.

La China Suárez le dedicó unas tiernas palabras a Rusherking tras el estreno de su videoclip

El jueves, Eugenia se juntó con sus familiares y amigos para ver en una pantalla gigante su nuevo trabajo musical y tuvo palabras especiales para aquellas personas que influyeron en su decisión de incursionar en el mundo del canto. La cuenta de TikTok @tumusicahoy, compartió el momento en el que la China tomó el micrófono para hacer algunos agradecimientos y uno de ellos fue para su pareja Rusherking.

Las tiernas palabras de la China Suárez a Rusherking

La madre de Rufina, Magnolia y Amancio tuvo una larga lista de personas a las cuales decidió reconocer por apoyarla y acompañarla en todo momento, sus amigos, su hermano, su madre, su equipo y especialmente a su novio, a quien le dedicó unas románticas palabras.“A Tobi, Rusher, que se cruzó en mi vida cuando no me lo esperaba. Llegaste para iluminar todo lo que creí que se había apagado en mí”, dijo la cantante frente a los presentes.