China Suárez y su esperado “debut” como cantante: estrenó canción y video junto a Santi Celli

Esta noche se estrenó el video del tema que la Eugenia “China” Suárez y Santi Celli grabaron juntos, “El juego del amor”. De ese modo, la actriz concretó su tan esperado debut como cantante (más allá de la experiencia Teen Angels) .

Según contaron ambos minutos antes del estreno, y desde sus cuentas de Instagram, la canción es el preludio de una serie de temas que trabajan para la carrera musical de María Eugenia Suárez.

A las 19.45 (quince minutos antes del estreno) los protagonistas hicieron una salida en vivo a través de sus cuentas de Instagram, donde dieron más detalles de este trabajo. Contaron que se conocieron por una amiga en común y que, en realidad, esta canción es una especie de preludio de lo que están trabajando. El resto se conocerá en junio.

“¿Estamos en vivo?”, preguntaba la “China” Suárez. “Estamos en vivo”, le contestaba Celli, antes de rebobinar la historia a principios de este año. “Empezamos a trabajar en la música de ella”, dijo el exintegrante de Salvapantallas, el dúo musical que formó con Zoe Gotusso y que se disolvió en 2019. En este tiempo, Celli ha escrito diversos temas, tanto para su propio proyecto solista como para otros artistas.

“Pronto van a poder escuchar esas canciones -agregó- Pero en medio de este proceso yo tenía un lanzamiento pendiente que trabajé con Ale Sergi y Cachorro López y que no había quedado para mi disco [el músico acaba de publicar su álbum atte, Celli]”. Consideré que no era para ese álbum pero que iba a quedar muy bien en la voz de una mujer. “La invité a colaborar y así pasó”, completó.

“Agradecida y contenta. Estoy como en el primer día de colegio”, dijo Suárez, segundos antes del estreno. Solo se quedaron esperando el “Fernet” para brindar. “Para hacerle honor a mi amigo cordobés [por Celli]”, deslizó Suárez. Y su socio respondió: “Y sí, es lo que dice mi religión”.

“Para ir entrando en el viaje del video tienen que ver primero el trailer”, anticipó Celli. Y así dejaron que sus fans buscaran el link que los llevara al video.

La previa en las redes

Una semana atrás, este singular dúo había anticipado la canción con un video en redes donde se lo pudo ver a Celli vestido de saco y corbata, sentado a una mesa, fumando frente a una botella de cerveza. No era exactamente un tráiler, aunque cumplió esa función.

Santi Celli estrenó "El juego del amor", tema que quedó fuera de su disco atte.Celli y que ahora lanza como single junto a la "China" Suárez

“El planeta Tierra comienza su retirada. Los latidos ya agonizan. Las persianas del alma empiezan a bajar sus esperanzas. Luchamos por banderas inventadas. Creímos en falsos discursos. La culpa hiere aún más mis peores blasfemias y algún orgullo se me ofrece como analgésico. Cuantas ganas de abrazar lo que ya no puedo. Si el destino me canjeara un beso que me quedó pendiente, te juro que le rompería la carne de tan fuerte”, decía la voz en off, con sugestivo aire “girondiano”.

“Me voy a llevar muchos gracias que nunca dije. Y al último córner del partido, pienso mandar mis pesares, todas las utopías, algunas lágrimas jamás lloradas, carcajadas en silencio. Quizá sea demasiado para una sola pelota que se desinflará inevitablemente. Se nos va. Y nos vamos nosotros. Y solo los valientes podrán levantar la mirada en la canción final. Ojalá existiera un segundo tiempo de la existencia. Para poder hacer un poco de lo que siempre quise hacer”.

La China Suárez y un nuevo "debut" como cantante junto a Santi Celli y "El juego del amor"

Mientras tanto, se mostró un teaser de 20 segundos en el que la se ve a Suárez y Celli (en diferentes tomas) caminando junto a secuencias de gente, en cámara lenta, que mira al cielo (algo que podría ser la caída de un cometa). Tenía la misma estética del video en el que se vio a Celli, en blanco y negro, por eso se sospechaba que todo aquello era parte del clip que ya tenía puesta la fecha de estreno.

Las respuestas no se hicieron esperar. Incluso la de los famosos. Lali Espósito se manifestó contenta por el anuncio: “Dale nena” , escribió junto al emoji de una estrella. Agradecida con el gesto, la China expresó: “Desde y para siempre”.

Antes del estreno de su canción, la China Suárez recibió el apoyo de su amiga Lali Espósito Captura de Instagram