Filtraron la supuesta nueva canción de La China Suárez y los dardos tienen un claro destinatario

En abril, Eugenia “La China” Suárez retomó su carrera musical con el lanzamiento de “El juego del amor”, en dúo con Santiago Celli. Recibió cientos de halagos y cumplió el deseo de sus miles de fans, que tienen el vivo recuerdo de su paso por la música con Teen Angels, la banda que surgió de la ficción Casi Ángeles en 2007. Ahora, este retorno como solista parece ser el gran proyecto para la artista que tendría planeado un nuevo lanzamiento. Sin embargo, Ángel de Brito se adelantó y difundió en LAM (América) lo que sería una nueva canción.

El conductor y su equipo de panelistas tienen un enfrentamiento reconocido con La China Suárez. Tal es así que la joven expresó mediante videos en Instagram el gran malestar que le causa la difusión de aspectos de su vida privada que, tal como ella misma indicó, hacen en este programa. Además, dio a entender que les iniciaría acciones legales. Sin embargo, esto aún no habría sucedido por lo que en el ciclo continúan dando información sobre ella.

La China Suárez lanzaría su segundo material como solista (Foto Instagram @sangrejaponesa)

Ahora, el periodista compartió lo que aseguró que se trata del segundo lanzamiento musical de Suárez. Por el momento, no se indica cómo se llama la canción pero su letra fue difundida y se escucha a la propia artista interpretarla. Contrario a su primer tema, en este no habla del amor sino sobre una posible experiencia personal relacionada con su exposición en los medios de comunicación.

“A veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más qué decir. Atrás de un falso perfil se esconden todos los días, me llenan de espinas”, canta la China, en lo que bien podría referirse a su experiencia personal, sobre todo de los últimos meses, luego de estar involucrada en el escándalo que la colocaba como tercera en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi.

La nueva canción de la China Suárez

La canción está orientada a la visión del afuera con respecto a una persona que “se desangra en el suelo”. La letra podría ser un espejo, pero por el momento la artista no hizo mención a un nuevo lanzamiento ni a la difusión de este material.

La nueva canción de la China Suárez

Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía,

a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía.

Me llama mi familia, leyeron las noticias,

no saben más que decir,

atrás de un falso perfil se esconden todos los días, me llenan de espinas.

A veces quiero escapar para olvidarme de todo.

Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo.

Duele que me peguen mucho más que a ellos, algo se desarma en el suelo.

Ya me emborraché cada día de esta primavera,

ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era.

Y por eso estoy acá, es mi única manera, la verdadera.

Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos?

Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía.