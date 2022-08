La China Suárez habló sobre la posibilidad de tener más hijos y fue tajante

A pesar de que, a diferencia de otras celebridades, Eugenia “la China” Suárez no centra el contenido que sube a las redes en la maternidad, sus hijos suelen ser los protagonistas de las fotos y los videos que comparte a diario. Los tres niños -Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio, a quienes tuvo con Benjamín Vicuña- ya se convirtieron en personajes muy queridos por los fans de la actriz. Pero la exposición viene, a su vez, con una pregunta que suele repetirse hasta el cansancio: ¿quiere tener más? Sin pelos en la lengua, decidió contestarla sin rodeos.

A lo largo de los últimos años, las redes sociales se convirtieron en una gran herramienta para las celebridades quienes, además de promocionar su trabajo a través de ellas, también logran mantener un vínculo más fluido con sus fans. Los comentarios, los me gusta y los mensajes directos permiten a los seguidores comunicarse con sus ídolos y, a su vez, le da la posibilidad a los famosos de mostrar su lado más humano, ese que quizás desaparece en las alfombras rojas y escenarios.

La intérprete de “Lo que dicen de mi” se sumó a esta tendencia y el tramo más reciente de su vida quedó plasmado en el amplio mundo de Internet. Tanto lo bueno como lo malo quedó registrado ante la mirada de sus seis millones de seguidores, cifra que parece no parar de crecer. Sus vacaciones, sus proyectos cinematográficos, el nacimiento de diversos romances, las separaciones y hasta sus dolorosos descargos, todo forma parte de su existencia en las redes.

La China Suárez con Magnolia, Rufina y Amancio, sus hijos instagram @sangrejaponesa

En múltiples ocasiones reveló que, a pesar de los comentarios negativos que recibe, le gusta ese espacio ya que le permite estar en contacto con aquellas personas que la apoyan desde siempre. Y, sumado a esto, la actriz disfruta el poder sacar a relucir su esencia.

Bajo esa misma línea de transparencia absoluta, de vez en cuando abre una sección en sus Historias para que aquellos interesados puedan preguntarle lo que deseen. Instalada actualmente en Uruguay, decidió tomarse unos minutos para esto y se detuvo a charlar.

La China Suárez reveló si quiere tener más hijos instagram @sangrejaponesa

Los mensajes que recibió abarcaron diversos temas: desde sus hijos hasta sus relaciones e, incluso, su trabajo. La China eligió un popurrí y, ya en la primera, reveló si tiene deseos de ser madre nuevamente. Rufina, Magnolia y Amancio son sus fieles compañeros y disfruta a pleno cada minuto que puede pasar junto a ellos. Sin embargo, aseguró que por ahora no tiene la mirada puesta en la maternidad. “Tres son multitud. No me dan las manos”, expresó con humor.

Por el momento, además de ocuparse de los niños, la ex Casi Ángeles está enfocada en su relación con Rusherking, su relanzamiento como cantante y en la participación de diversos proyectos televisivos. Sobre esto reveló que su próximo estreno musical llegará en agosto y que, seguramente, tendrá un ritmo movido, muy distinto a los singles melódicos que compartió con el público.

La China habló sobre su nuevo proyecto cinematográfico instagram @sangrejaponesa

La China Suárez aseguró que se acerca el estreno de su nueva canción instagram @sangrejaponesa

A su vez, aseguró que estará en Uruguay por tiempo indeterminado mientras filma y, con eso, dio a entender que su agenda está demasiado llena como para pensar en atravesar un nuevo embarazo con todo lo que eso implica.