La China Suárez confirmó que se instalará en Uruguay: desde cuándo y cuál es el motivo

En medio de los rumores sobre un posible viaje, Eugenia “la China” Suárez tomó la palabra y confirmó una noticia que trascendió en los últimos días: se instalará en Uruguay en cuestión de semanas y por motivos personales. La novedad la habían dado en Intrusos (América TV), donde revelaron que la actriz y cantante ya había alquilado una casa en un barrio privado de Montevideo, y que allí se ubicaría junto a su pareja, el trapero Rusherking.

En relación con esos trascendidos, en una entrevista reciente para el programa Antes que nadie (Luzu TV), en la que se dedicó a promocionar su primer single como solista, “Lo que dicen de mí”, aseguró: “Me voy a Uruguay a filmar una peli”. En otra nota — esta vez en el ciclo Crossover —, dio más detalles al respecto, aunque pocos y contó que pasará al menos un mes en el país.

Recientemente, la China Suárez estrenó el videoclip de su tema "Lo que dicen de mi" (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Según consignó, en el medio del rodaje se escapará a Buenos Aires para filmar un nuevo videoclip, pero regresará de inmediato. De la película, adelantó que se trata de una comedia y que la coprotagonizará con Joaquín Furriel. Para el último trimestre del año, también espera el lanzamiento de Objetos, la pieza audiovisual que rodó en Madrid junto a Álvaro Morte, actor reconocido por su papel en La casa de papel. Es un thriller de Jorge Dorado, y podría marcar un punto de quiebre en la internacionalización de la carrera actoral de la argentina.

Hace poco más de un mes, la ex Casi Ángeles participó de la edición uruguaya de ¿Quién es la máscara?, y tiene una estrecha relación con el país, fundamentalmente con Carmelo, donde celebró acontecimientos especiales y participó en fiestas y largas temporadas.

En su cuenta de Instagram, se hizo eco sobre su arribo al ciclo a través de un posteo del investigador Emir Abdul Gani, donde manifestó lo mucho que se divirtió. Y lo mismo expresó en una entrevista del periodista Maxi De la Cruz, que hizo luego de quedar eliminada. “El formato no lo conocía, me llamó mi manager muy copada, le encantó la idea. ‘Tendrías que ir a Uruguay’, fue la primera frase, y ya sabe que me compra”, contó la actriz, que más adelante de la conversación, sostuvo: “Amo Uruguay y a los uruguayos desde siempre “.

La madre de Magnolia, Amancio y Rufina llegó a Uruguay acompañada de dos personas de su entorno cercano, quienes también fueron uniformadas con el buzo que dice: “No hables conmigo” y un casco que impide ver los rostros. “Hay días en que usaría ese buzo para la calle”, comentó.

Disfrazada de helado y cantando temas de Tini y de Los Beatles, la China Suárez sorprendió a los uruguayos en un reality

" Lo pasé bárbaro, se me hizo cortito, me dieron ganas de quedarme “, dijo la China, quien no dudó en aceptar la propuesta. En lo más profundo de sus declaraciones, admitió que en ¿Quién es la máscara? Pudo ser realmente ella, sin presiones ni actuaciones.

“Me pasó con este programa que Caro y Juanma me decían que era yo. Y yo tuve la misma sensación de decir ‘pude ser yo, sin el prejuicio’. Eso de tener un disfraz fue como un ejercicio de psicología “, reflexionó. “Yo soy eso, bailo y soy alegre, lo que pasa es que a veces estoy condicionada por el juicio o porque me da vergüenza “, concluyó.