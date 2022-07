La China Suárez reveló el efecto que tuvieron las críticas en su vida: “Mi mamá sufre más que yo”

Luego de muchos años alejada de la música, Eugenia “la China” Suárez decidió volver a darle una oportunidad a su carrera como cantante y, a un par de meses del estreno de su primer single, sorprendió a sus fans con un tema como solista. “Lo que dicen de mi” es directa y llanamente una descripción de lo mucho que sufrió tras el estallido del Wanda Gate. Sobrepasada por los ataques que recibió, plasmó todo el dolor en el arte y, en una de las entrevistas para promocionar su trabajo, recordó algunos de los peores momentos.

“Yo sé que soy polémica, desde que soy chica”, dijo sentada en un mano a mano con Matías Martin en Urbana Play. Y continuó: “Tengo una personalidad y una libertad que molestan, más otras equivocaciones que cometí como todo el mundo”. Explicó que todo comenzó cuando tenía 18 años y que es consciente de que tanto las críticas como la exposición son parte de ser una figura pública, pero que la maldad de la gente es lo que más le afecta. “A eso no me quiero acostumbrar”, sentenció.

La China Suárez habló sobre las críticas y del efecto que tuvieron en su vida: “Mi mamá sufre"

A su vez, contó que para su familia y sus amigos no es nada fácil escuchar las lo que dicen sobre ella. “Mi mamá sufre. Yo intento mostrarme fuerte cuando la veo mal y le digo ‘tranqui mami que no me afecta’”, expresó. Y continuó: “Ella sabe todo de mi vida y nunca me sentí juzgada por ella”. Una vez admitido esto dijo, entre risas, que seguramente se iba a enterar de todo lo que sufrió a través de la canción.

Durante su larga carrera, la China Suárez estuvo envuelta en varios escándalos. Muchos se debieron a las consecuencias de sus propias acciones pero, otros, fueron alimentados a base de rumores. Quizás el más grande fue el Wanda Gate, que estalló a mediados del 2021 y que la ubicó justo en el medio del matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi.

La China Suárez estrenó el videoclip de su tema "Lo que dicen de mi" (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

El drama se volvió interminable y, a pesar de que la pareja se mostró felizmente reconciliada, el público continuó disparando en contra de la ex Casi Ángeles. El escrutinio de sus acciones y sus vínculos aumentó cada vez más y, no solo se comentaron hasta el hartazgo sus noviazgos siguientes, sino que muchos haters también apuntaron contra sus hijos y su capacidad como madre. Eso último fue, según reveló tiempo después, lo más difícil de enfrentar.

“Para mi era intocable mi rol como madre y el rol de cualquier mujer como madre porque todas hacemos lo que podemos. Eso está clarísimo”, reveló. No obstante, tuvo que aprender a dejarlo pasar no solo por su bienestar sino también por el de Magnolia, Rufina y Amancio, sus hijos.

La China Suárez admitió que le dolió mucho cuando la criticaron como madre instagram

Todas estas vivencias quedaron plasmadas en “Lo que dicen de mi”, su primer tema como solista. “La escribí una noche en donde colapsé. Fue un día que no aguanté, nos pasa a todos, hay días en los que me afecta más”, recordó sobre la creación. Angustiada, comenzó a expresar lo que sentía con un papel y una birome y todo eso se convirtió más tarde en una canción.