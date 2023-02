Con una foto inédita, la China Suárez saludó a Nicolás Cabré por su cumpleaños y le dejó un sentido mensaje

escuchar

Desde hace un tiempo cobró notoriedad que María Eugenia “la China” Suárez y Nicolás Cabré lograron sembrar y cosechar una buena relación como expareja pero, sobre todo, como padres de Rufina. El apoyo mutuo quedó demostrado a través de diversos gestos y de hecho, hasta vieron juntos uno de los partidos de la Argentina en el Mundial de Qatar y alentaron a la selección. El 6 de febrero, él cumplió años y ella lo saludó con una emotiva postal de uno de los momentos más especiales que compartieron años atrás.

La China y Cabré se conocieron unos años atrás, cuando coincidieron en la segunda temporada de Los Únicos (eltrece), donde también trabajaba Eugenia Tobal, pareja del actor en ese momento.

La China Suárez y Nicolás Cabré fueron a ver el colegio adonde inscribirán a su hija, Rufina

Él se casó con Tobal en mayo de 2011, pero tiempo después y tras la perdida de un embarazo, se separaron. Al poco tiempo -y tras muchos rumores- se hizo público el romance del actor con la exCasi Ángeles. El 18 de julio de 2013 se convirtieron en padres por primera con la llegada de Rufina.

Si bien cuatro meses después de ese momento tan especial se separaron, en el último tiempo quedó en evidencia que si bien el amor como pareja llegó a su fin, el cariño como padres se mantiene por la crianza y el bienestar de la pequeña. Es más, esta semana el protagonista de Mi hermano es un clon cumplió años y la actriz lo saludó públicamente con un sentido mensaje.

El tierno mensaje de la China Suárez para Cabré por su cumpleaños y la respuesta de él (Foto: Instagram)

“Feliz nacimiento Nicolás Cabré. Por muchos más años criando juntos a nuestra Rufita”, escribió la China en sus historias de Instagram con una emotiva foto donde se lo ve con su hija recién nacida, envuelta en una manta blanca. Todo parecería indicar que fue ella quien retrató el momento tan especial.

El actor celebró sus 43 años en Mendoza con su hija y no dudó en agradecerle el cariñoso gesto a Eugenia en las redes. “¡Qué hermoso mensaje! Gracias, gracias y gracias”, comentó, junto a los emojis de tres corazones rojos.

Nicolás Cabré festejó su cumpleaños junto a su hija Rufina Instagram @nicolascabre80

El agradecimiento público de Nicolás Cabré a la China Suárez

A mediados de 2022, el protagonista de Sugar se abrió una cuenta de Instagram donde comparte posteos de sus trabajos y también de su vida privada, entre ellas, algunas fotos con su hija. Sin embargo, semanas atrás sorprendió con un emotivo posteo dedicado no solo a Rufina, sino también a Suárez.

Nicolás Cabré le dedicó un sentido posteo a la China Suárez Ig / @nicoláscabre80

Ambas fueron al teatro a alentarlo en su debut como director en la obra Tom, Dick & Harry y él no dudó en hacer público su agradecimiento: “No tenés idea el orgullo y la felicidad que me da todo lo que logramos, la familia que somos. Tampoco tenés idea de lo lindo e importante que es para mí que hayan venido. Gracias, las quiero”. Ella, divertida, le respondió: “Quién te ha visto y quién te ve demostrando jaja”.

LA NACION