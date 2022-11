Nicolás Cabré habló de su actualidad con La China Suárez: “Es la mejor madre que mi hija puede tener”

escuchar

Es sabido que Nicolás Cabré rara vez se refiere a su vida personal. El popular actor siempre mantuvo su intimidad muy lejos de las cámaras. Claro que de tanto en tanto, y en el contexto indicado, él puede correr la cortina y reflexionar sobre cuestiones privadas. Y eso sucedió durante el ciclo La divina noche de Dante, en donde Cabré habló sobre su hija Rufina, y sobre su expareja “La China” Suárez.

A lo largo de la nota, que recorrió en profundidad la carrera del actor, hubo un momento dedicado a su vida personal. En esa instancia, el periodista Dante Gebel le preguntó sobre la relación con Rufina, y Cabré tuvo palabras de mucha emoción. “Descubrí que casi no tengo necesidades, más que verla feliz”, aseguró el intérprete, quien luego agregó: “No creo en el exceso, pero hoy me doy cuenta que mi vida es ella. Siempre tuve muy presente eso, yo quería ser padre”. Más adelante, y sin dejar de aludir a su hija, Cabré subrayó: “Hoy por hoy disfruto, y dirás que se me cabe la baba, pero tengo una hija maravillosa, que me acompaña desde muy chiquita, y me banca, y me escucha, y se banca reuniones y después hacemos cosas, y nos divertimos y nos vamos de viaje. Es mi compañerita”.

Sin alejarse del costado familiar de Cabré, el periodista le preguntó luego por su vínculo con “La China” Suárez, y cómo llevan adelante la crianza de Rufina. Y muy sincero en su respuesta, el protagonista de Son amores reveló: “La China es la mejor madre que Rufi puede tener. Gracias a Dios nunca tuvimos problemas. Recién estaba hablando con ella, estamos todo el tiempo, nuestras conversaciones son por y para Rufi. A veces sí discutimos, ella puede estar de acuerdo conmigo o no, o yo con ella, por algo nos separamos, pero hacemos un equipo y la prioridad es Rufi, siempre lo fue y siempre lo será”.

Sin dejar de referirse a la importancia del vínculo con su expareja, Cabré concluyó al respecto: “Entonces nos apoyamos los dos. Y no solo la China y yo, también la familia, yo puedo hablar con Marcela, su mamá, sin tener que pasar por ella. Me da mucha alegría y me llena de orgullo que sea así, porque todo lo vive Rufina, y ella ve a sus padres que son compañeros, y son equipo y lo vamos a ser hasta el últimos día de nuestras vidas”.

Hace algunos meses, en agosto de este año, Cabré había sido noticia por cuestiones de su salud. En su cuenta de Instagram, él advirtió a sus seguidores de un complicado estado de salud que estaba atravesando y que lo llevó a tener que pasar por el quirófano. Después de que trascendiera la noticia, el artista reveló cómo se encontraba tras la operación.

“Después de varios intentos, decidí que lo mejor es no correr. La rodilla no ayudaría y pide descanso. Seguramente la carrera, la adrenalina o las ganas de hacer algo que disfruto, haría que llegue al final. Pero lo más probable es que me lastime peor y haga que duela más. Esa es la realidad. Lo mejor, a veces, es saber parar (por más bronca que dé)”, expresó el actor, de 42 años, en un post. Y agregó: “A veces no vemos, o no queremos ver, las cosas más sabidas y más simples. Y nos las tienen que repetir mil veces”.

Afortunadamente, todo salió bien. “Acá estoy, perfecto. Sin dolor, por lo menos. Pensé que paré justo, más no. Paré cuando el menisco dijo ‘basta’”, apuntó este martes en una publicación en la que aparece con la rodilla vendada, recostado en la cama mientras disfruta de la exitosa serie de Netflix Woo, una abogada extraordinaria. De esta manera, el actor dejó en claro que mientras se recupera le da rienda suelta al streaming y a las ficciones de calidad.

LA NACION