El ácido comentario de Cinthia Fernández ante la notificación legal de la China Suárez para que no la nombren

La China Suárez es apuntada como la tercera en discordia entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Desde que salió a la luz el escándalo, la actriz, radicada en Madrid por compromisos laborales, no se pronunció públicamente. Mientras que el jugador del PSG intenta recuperar a su esposa y la mediática no emite comentarios en torno a una presunta reconciliación, la ex Casi Ángeles decidió tomar cartas en el asunto e intimó a dos programas de televisión argentinos para que dejen de nombrarla.

Su acción legal llegó a manos de Ángel De Brito, quien leyó al aire unos fragmentos del escrito enviado por una escribana. Enojada por lo que presenciaba, Cinthia Fernández aprovechó para lanzar, por lo bajo, un irónico comentario contra la actriz.

“Deberán abstenerse de manera inmediata de difundir, reproducir, exhibir, leer, referir o comentar cualquier correspondencia de carácter privado que la involucre [a la China Suárez] a nombre o de inmiscuirse en su intimidad o afectar su dignidad o reproducir comentarios ya hechos dado que se trata de correspondencia epistolar”, sostuvo el conductor con el documento adelante.

El comentario de Cinthia Fernández sobre la demanda de la China Suárez

“La dignidad se la afecta sola ¿Tiene miedo de que mostremos las fotitos desnuda?”, sentenció Yanina Latorre indignada. Cuando De Brito abrió el documento por primera vez, creyó que el escrito había sido redactado por un hombre. Un error gramatical provocó una broma, varias risas y la picardía de la panelista.

“’Y intime’, este escribano es un burro”, advirtió Ángel mientras seguía leyendo. En ese momento, muy por lo bajo, Cinthia lanzó un picante comentario sobre el profesional que redactó el texto al preguntar: “¿Está casado?”. Y es que, tanto en las redes sociales

como en muchos programas de espectáculos, se tildó a la actriz de roba-maridos, y con el escándalo que se armó, varios recordaron que cuando comenzó a salir con Nicolás Cabré, él estaba casado con Eugenia Tobal. Y que, al comenzar su relación con Benjamín Vicuña, el actor chileno aún estaba con Pampita.

A las pocas horas llegó la aclaración y la ironía del propio conductor de Los ángeles de la mañana. A través de su cuenta de Twitter, el periodista replicó la firma y el error gramatical de quien escribió la intimación y advirtió que se trata de una mujer llamada Silvina González. “No confiaría en una escribana tan burra, China”, ironizó De Brito.

Por medio de una escribana, La China Suárez intimó a dos programas a que no la nombren más (Foto: Instagram/@sangrejaponesa) Instagram: @sangrejaponesa

Su tuit, sencillo, refleja un malestar expresado por todo el equipo de su programa al enterarse de la notificación. Y es que, si bien la noticia está siendo replicada por todos los canales de televisión a nivel nacional, portales de noticias y medios independientes, las acciones legales iniciadas por la China Suárez sólo fueron en contra del programa de eltrece y su par de América, conducido por Adrián Pallares y Rodrigro Lussich.