El escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi: qué hay detrás de la obsesión por el tema

La Argentina es un tren que se dirige a un precipicio. ¿Qué pueden pedir sus pasajeros sino algo que los entretenga y los distraiga de su aflicción cotidiana? Como si hubiera sido a pedido de la audiencia, apareció el affaire que involucra al futbolista Mauro Icardi, su mujer y representante Wanda Nara y la reconocida y bellísima actriz conocida como Eugenia “La China” Suárez.

No es el objetivo de esta columna tomar partido ni juzgar a los personajes de la obra. En definitiva, se trata de adultos que toman decisiones respecto de su vida y las hacen públicas. No hay aquí terceros no autorizados que revelen secretos que desean mantenerse en privado. Muy por el contrario, todo lo que se discute fue compartido voluntariamente por uno o más de los personajes. Se intentará analizar y compartir algunas reacciones frente al hecho.

El espectáculo de gente joven, hermosa, exitosa, adinerada y famosa exponiendo sus intimidades es irresistible. En la era de las redes sociales, el impulso a comentar, a hacer chistes y a ramificar los temas es imparable. De hecho, este episodio ocurre por la misma existencia de las redes sociales: es la forma en que se contactaron dos personajes y el canal con que fue castigado uno de ellos por su esposa. El affaire es, de alguna manera, la esencia de las redes. (Como para entender que no hay nada que tomar demasiado en serio para los espectadores de toda esta comedia es que uno de los temas laterales que surgió, y que fue ratificado con videos, es que un cuarto personaje, exmarido de uno del terceto central, no jugaba muy bien al fútbol).

Igual los peores no son ni Icardi, ni Wanda ni la China. Son los que dicen: "disculpame, no veo chimentos. Pasan cosas importantes en el mundo, ¿sabías?" — Mariano Schuster (@schusmariano) October 18, 2021

Quien entendió inmediatamente el carácter lúdico del consumo del episodio fue la gran Moria Casán quien, lejos de negar o relativizar el impulso erótico de uno de los participantes, lo puso en el contexto de las redes sociales, calificándola amablemente de “ninfomanía digital”. El concepto es feliz porque de una manera iguala a famosos y terrenales, al prohombre y al gusano, como diría Serrat, ya que todos, de alguna manera, buscan en las redes algún tipo de estímulo a sus fantasías, aunque estas no necesariamente refieran de manera directa al acto sexual (¡Puede tratarse también de comidas o de mopas!). Lo digital y la pulsión “ninfómana” van de la mano.

Chiques, entiendan a las ninfómanas digitales, no juzguen #NuevaEra #coVIDA la gente no tiene género, los cuernos se subliman en posteos! Está TODO OK #ENJOY 😂💋💕 — Moria Casán (@Moria_Casan) October 18, 2021

Y dentro de las pulsiones que despiertan las redes está la de pontificar. Es de las más estériles porque sólo puede dar vueltas alrededor de un solo tema, con una sola mirada, impidiendo el goce de la burla y la necesaria frivolización de nuestros actos. Dicen que cuando sólo se dispone de un martillo, uno tiende a tratar a todas las cosas como clavos. Algo de eso sucedió con cierto feminismo que, presto a tomarle el pulso a las opiniones ajenas, se tiró de cabeza a inspeccionar cómo se trataba el tema.

Pésima decisión del panfeminismo pasarle el filtro verde a la novela de Wanda y la China. No debe coartarse la libertad de expresión de las actoras durante este período de puterío al alza, ni llenarlas de culpa por no cumplir los códigos que se escriben en las mesas de Oui Oui. — Esteban Schmidt (@estebanschmidt) October 19, 2021

Aquí sea el caso de que cuando uno busca en las redes lo que confirma su mirada previa, seguramente lo va a encontrar ya que en las redes está todo. Es como buscar confirmación en el Aleph, también aparecerá, así como las refutaciones. De esa manera, las feministas se ocuparon de encontrar a quienes comentaban el episodio seriamente con una mirada que podría asociarse al patriarcado.

Florencia Freijo, quien es escritora, dijo que lo que le pasó a la China Suárez es un "FEMICIDIO MEDIATICO Y COLECTIVO"

Me parece una falta de respeto hacia esas mujeres que murieron a manos de felicidad HDP.

Usar esa palabra para referirse a algo mediático es inaceptable. pic.twitter.com/6ZPOyHlMdT — Fher ψ (@FerIahnOlguin) October 19, 2021

Dice Freijo que estamos castigando a la China Suárez por linda y joven y que los dispositivos de disciplinamiento no sé qué. pic.twitter.com/CFMbCNyVyv — María Florencia💚 (@FlorSaucedo13) October 18, 2021

En el trasfondo del pensamiento del feminismo duro está el hecho de que la China Suárez está siendo juzgada por su condición de mujer: según ellas, lo que no se le perdona no es ir a buscar a una persona con pareja sino su sexualidad activa, sólo permitida por la sociedad en los hombres. Sin embargo, quienes recuerdan el episodio anterior de Wanda Nara y Mauro Icardi pueden dar fe de que esa pacatería ha sido transversal a la condición de género de los protagonistas. Aquel affaire, cuando su ¿actual? mujer estaba casada con Maxi López, le costó al ¿actual? jugador del PSG cierto ostracismo social en el mundo del fútbol y el chiste-meme “Más sólo que Icardi en el Día del Amigo”. No hubo demasiadas defensas de su sexualidad activa en aquel momento.

Me destruye la crueldad de las mujeres con la China Suárez en plan pobrecito el varoncito lo forzaron q coger con otra. — Natalia Volosin 💚 (@nataliavolosin) October 17, 2021

Hoy, siglo XXI , hay gente hablando y haciendo chistes sobre con quiénes salió una mujer. Parece q lo más llamativo de este entuerto es ése, no lo q hizo un tipo casado (que tampoco me importa), no lo q hizo la pareja anterior de ella (que tampoco ). Se debe estar cojiendo poco. — Claudia Piñeiro 💚 🧡 (@claudiapineiro) October 18, 2021

En definitiva, el affaire nos apasiona -a los que nos apasiona- no porque confirme nuestras ideas del mundo sino porque nos permite asomarnos a vidas ajenas, un impulso tanto menos enfermizo cuanto más abierta y juguetonamente lo desarrollemos. Y los dejo porque está por empezar Los Ángeles de la Mañana.