La China Suárez se enojó con Juli Poggio, salió a responderle y se armó un verdadero escándalo

Un comentario aparentemente inocente durante una emisión de La Casa Streaming desencadenó un enfrentamiento que sacudió las redes sociales. En el ciclo conducido por Lizardo Ponce junto a La Tía Sebi, Juli Poggio y Lola Latorre, los panelistas debatían sobre las series del momento y, en particular, sobre La hija del fuego: la venganza de la bastarda, la nueva producción de Disney+ protagonizada por la China Suárez.

Lizardo y Sebi comentaron que se habían enganchado con la ficción y destacaron la trama, mientras Poggio y Latorre consultaron detalles de la historia y del elenco. En medio de ese intercambio, la ex Gran Hermano lanzó una pregunta que generó confusión: “¿Quién actúa? ¿La China Suárez?”. La frase, dicha en tono casual, fue interpretada por algunos usuarios como un comentario de desprecio. La repercusión no tardó y, en pocas horas, el fragmento se viralizó.

Enterada de la situación, María Eugenia Suárez pasó a la ofensiva desde su cuenta de X y apuntó directamente contra la panelista del ciclo. “Jajaja, qué raro que no sepas que actúo, Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”, escribió y remató el mensaje con un beso y un agradecimiento a Lizardo por su opinión sobre la serie.

Estas palabras desataron un efecto inmediato, que multiplicó la discusión en redes. Pero lo que llamó la atención es que el primero en responder fue el propio Lizardo Ponce, históricamente cercano a Suárez. “Ay, China… Con la cantidad de cosas que se dicen, ¿te ofendés por un comentario así? Juli simplemente preguntó si actuabas en la serie. Yo interpreté mal y aclaré que actuás desde siempre. Fue solo eso: hablar de la serie, tu trabajo y no de tus quilombos mediáticos”, señaló el conductor.

La Tía Sebi, por su parte, le dijo: “Además de mala gente, parece que tenés delirio paranoide y ves ataques donde no los hay. Está más claro que el agua que Juli NO preguntó si sos actriz —eso lo sabe todo el mundo—, sino que quería confirmar si eras vos la protagonista. Pero bueno… enemistarte con mujeres es tu deporte favorito”.

Las declaraciones cruzadas marcaron el comienzo de una nueva grieta en redes sociales, donde miles de usuarios tomaron partido por una u otra figura. “La China atendiendo a la fracasada de Juli Poggio. Sigue ardida porque nunca la llamó Cris Morena se ve y tuvo que terminar en Gran Hermano”, escribió un fanático de la ex Casi Ángeles. A lo que otra persona, poniéndose en el lugar de Poggio, remarcó: “Juli terminó amada por todos y ella odiada. Flasheó en esta la China mal. Pobre”.

Mientras tanto, la exhermanita eligió mantenerse al margen y no respondió a ninguno de los mensajes hirientes contra su persona. Sin embargo, compartió la promoción de la nueva cafetería que se encuentra a punto de lanzar e, indirectamente, escribió: “#fueramalasvibras”, detalle que no pasó desapercibido por sus seguidores más fieles.

Las mejores reacciones al comentario de la China Suárez en X

no le muestren este vídeo a la china Suárez que revienta seguro pic.twitter.com/N4YPxKRS4m — ; (@judollz_) November 27, 2025

Mi prima la que nada le afecta pic.twitter.com/fP5Bn1hqGI — NEREA (@bynereaok) November 27, 2025

por lo menos juli poggio tiene amigas en el medio como pampita, zaira y wanda vos estas sola no se te conoce si no estas con un macho A ELLA SE LA CONOCE POR SU LABURO TATI SUAREZ pic.twitter.com/7iX33KnyRP — Pampita News (@crazychisme) November 27, 2025

Se dan cuenta que solo picantea a quien le conviene porque para con las que si tiene bardo es una mosquita muerta. pic.twitter.com/JYRNjEmoFt — 🇦🇷🫶 (@coripinieiro1) November 27, 2025