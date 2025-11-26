La China Suárez apuntó contra Wanda Nara, elogió a una colega y contó que Mauro Icardi vio todos sus desnudos

Luego de su entrevista con Mario Pergolini y su distendida charla con Moria Casán, María Eugenia “La China” Suárez decidió sumar una aparición televisiva más en su raid de prensa por el estreno de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la serie de Disney+ que la tiene como su gran protagonista.

Desde la casa donde comparte su día a día en Turquía con Mauro Icardi, la actriz le dio un móvil a Puro Show y apuntó, sin nombrarla, contra Wanda Nara.

El primer tema que tocó la actriz fue el éxito de su último trabajo. “Estoy feliz, es una serie que amamos hacer”, compartió. “Sabíamos que le iba a ir bien, que al público le iba a gustar, porque tiene todos los condimentos que una novela tiene que tener. Es un género que me encanta, que lo defendimos y que está gustando un montón”, sumó. También elogió al elenco y resaltó la figura de Eleonora Wexler: “Es una genia, una cosa de locos. Y es muy buena compañera”, destacó. Además, compartió una primicia: Hija del fuego se podrá ver en la pantalla de eltrece a partir de febrero de 2026.

“Me critico todo. Siempre, pero hace unos años me empecé a ver”, respondió cuando le preguntaron si le gusta ver sus trabajos. Explicó que primero comenzó a ver las películas en los estrenos, a donde no podía faltar. “¿Y Mauro Icardi cuando la vio?”, quiso saber Matías Vázquez. “¿Qué pasó con los desnudos?”, sumó. “Fue gracioso porque yo no sabía cómo iba a reaccionar”, se sinceró. “Siempre es incómodo ver. Aunque he tenido parejas que se dedicaron a eso, siempre es un momento incómodo”, agregó Suárez y confesó que vieron los 22 capítulos en dos días.

Cuando Marcia Frisiotti quiso consultar sobre el momento de los desnudos -“Mauro dijo que a él no le gustan” recordó-, la China la cortó en seco. “Le encantaron”, disparó, con un gesto pícaro. “Vio la serie y le encantó”. Luego explicó que estar en pareja “es una negociación constante”, que uno analiza hasta donde cede y que lo que había dicho sobre las escenas hot y de los besos “fue una exageración”. “Lo llevó súper bien”, agregó, y aseguró que va a ser actriz toda la vida y no le pasó que Mauro le diga que “no” a un proyecto.

La China Suárez y Mauro Icardi

En relación a su vida en Turquía, la actriz explicó que le encanta Estambul, que está feliz y que la ciudad “le voló la cabeza”. También resaltó el cariño del público hacia Mauro y explicó que eso se extiende a ella. “Él sabe que es un esfuerzo que estoy haciendo por él”, dijo sobre llevar a sus hijos hasta allá y destacó su predisposición y su apoyo. “Es un príncipe”, lo describió, y contó que tienen un traductor. Sobre las fiestas, Suárez explicó que no tienen planes porque aún no saben qué pasará con el calendario de Icardi y que sus hijos estarán una fecha con ella y la otra con sus papás, como establece el acuerdo.

Un palito para Wanda

“Veo todo”, confesó cuando resaltaron que “todo el mundo” habla de ella en los medios. “Desde muy chica fui bastante polémica. Ahora más que nunca. Soy consciente. Pero nunca sentí la necesidad de explicar quién era”, soltó con seguridad. Y agregó que su círculo íntimo sabe quién es. “Acá en este programa mostramos que había una organización de trolls”, recordó Sebastián “Pampito” Perello Aciar en referencia a un supuesto ejército de cuentas de redes sociales amigas de Wanda Nara que atacaron a La China. “Es real”, confirmó la actriz.

“¿Qué te pasa cuando te enterás que la ex de tu actual, o las amigas, están atrás de esto?”, repreguntó el conductor. “Me da lástima. No es algo que me enoje o me de bronca. Creo que en algún momento va a pasar. Es penoso tener que vivir tu vida pendiente de hacer daño a otra persona, de organizar y encima de gastar plata”, expresó. “¿Vos alguna vez quisiste decirle algo a Wanda Nara?”, preguntó por su parte Matías Vázquez. “No”, reaccionó escueta la actriz. “No me van a sacar ningún título”, agregó, y aclaró: “Nunca hice un vivo con ella, nunca fui amiga”.

Por último, Suárez tuvo un tenso ida y vuelta con Pochi. Es que la panelista es cercana a Wanda y compartió algunos momentos polémicos con ella, como el día que Wanda y la actriz se cruzaron en Gardiner y hubo un enfrentamiento que se hizo público. Rápida de reflejos, la protagonista de El hilo rojo aprovechó la oportunidad para pasarle una factura en vivo.

“Una vez subiste una historia que decía ‘a La China hay que cagarla a palos”, soltó. “¿Yo’?”, se sorprendió la periodista. “Sí -insistió la actriz- La borraste rápido”. “Nunca te insulté”, reaccionó Frisiotti. “Yo puedo ser crítica con vos en muchas cosas, pero jamás hablé mal de vos ni te ofendí”, dijo la panelista, pero la cara de la actriz dejó en claro que no le creyó.