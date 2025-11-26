Benjamín Vicuña aclaró cómo organizará las fiestas con sus hijos en medio del escándalo con la China Suárez

En medio del revuelo mediático que generaron las recientes declaraciones de la China Suárez durante su paso por el país, Benjamín Vicuña optó por correrse del foco y priorizar el reencuentro con sus hijos. El actor viajó a Chile para descansar junto a su familia y, ya de regreso, habló del tema en una entrevista con LAM (América TV). Allí explicó lo que significó volver a sus raíces en un momento tan agitado y adelantó cómo se prepara para las celebraciones de fin de año.

La relación entre ambos actores atraviesa un momento de fuerte tensión desde que la ex Casi Ángeles decidió instalarse en Turquía junto a sus hijos, una mudanza que generó un gran malestar en Vicuña. En medio de versiones cruzadas y ya de regreso de su país natal, el actor compartió cómo vivió ese viaje familiar: “Me encanta volver a mi país, mis raíces, mi gente, mi familia y que los chicos vean sus abuelos, sus primos, sus sobrinos. Es un laburo que hay que hacer. La gente que tiene familia sabe que eso hay que hacerlo”.

Benjamín Vicuña habló sobre cómo vive este momento personal (Captura: América TV)

A su vez, se le consultó sobre los preparativos para las celebraciones de fin de año, un tema que siempre despierta preguntas cuando se trata de madres y padres separados. Ante la consulta sobre cómo organizará las fiestas, Benjamín respondió: “Están los chicos. Las fiestas siempre son un momento hermoso para estar con la gente que uno ama, para reunirse en familia, así que este año no va a ser la excepción”.

Benjamín Vicuña junto a Magnolia y Amancio (Foto: Instagram/@benjaminvicunaok)

En el cierre de la entrevista, la periodista lo llevó a un terreno más delicado: el estado actual de su relación con la China Suárez, un tema que genera controversia desde hace meses. Fiel a su estilo reservado, Vicuña decidió no explayarse y evitó brindar definiciones sobre su vínculo con la actriz. Con esa actitud, reafirmó su intención de mantener en privado los asuntos personales.

La escapada familiar de Benjamín Vicuña junto a sus hijos

La visita de Eugenia ‘la China’ Suárez a la Argentina derivó en dos entrevistas televisivas —una con Moria Casán en La mañana con Moria y otra junto a Mario Pergolini en Otro día perdido (eltrece)—, que despertaron gran revuelo por sus declaraciones sobre el padre sus dos hijos más chicos, Magnolia y Amancio. En medio de esto, el actor decidió hacer una escapada familiar que incluyó a los chicos y a su novia, Anita Espasandin, con quien compartió unos días de descanso fuera del ruido mediático.

Vicuña junto a Amancio en Pirque, Chile (Foto: Captura Instagram/@benjaminvicunaok)

A través de su cuenta de Instagram, Benjamín Vicuña mostró parte de esa experiencia al publicar un video que resumió cómo vivieron el fin de semana largo en Pirque, una comuna rural de la Región Metropolitana de Santiago, conocida por su tranquilidad campestre, sus bodegas y su fuerte tradición local. En las imágenes se pudo ver a Magnolia y Amancio disfrutar del entorno natural, recorrer los campos, correr entre los espacios verdes, montar a caballo, acariciar conejos, volar en helicóptero y compartir momentos en familia.

Benjamín Vicuña celebró la espada familiar a su país natal (Foto: Instagram/@benjaminvicunaok)

El cierre de la publicación estuvo acompañado por un mensaje cargado de nostalgia y emoción, donde el actor remarcó la importancia personal de ese viaje. “Volver a mis raíces, volver a hacer hogar desde mi rol de hijo, y enseñarles a los míos el amor por ese lugar que marcó mi infancia. Encontrar en sus ojos la misma felicidad que viví”, escribió en la descripción del reel.