La China Suárez sorprendió a sus seguidores con un nuevo tatuaje

La China Suárez sorprendió en las últimas horas a sus seguidores con un rotundo cambio de look: dejó su pelo rubio por un color más cobrizo. Eligió mostrarlo mediante un posteo que realizó en su cuenta de Instagram, en la que se la puede ver en el estudio de un tatuador, plasmando un motivo sobre su piel.

Y tal como se mencionó, la actriz sumó un nuevo tatuaje a la amplia lista de los que tiene. Aunque en la foto publicada no se puede identificar de qué se trata, se pueden ver unas manos con una máquina para tatuar sobre su antebrazo. Sin embargo, en otra publicación posterior, se vislumbra que el dibujo se trata de dos corazones opuestos.

La China Suárez sorprendió al mostrarse con el cabello pelirrojo y ¿haciéndose un nuevo tattoo? Instagram: @sangrejaponesa

Además, con ese mismo posteo, la China anunció en lanzamiento de su próximo videoclip con un adelanto de su nueva canción “Pasatiempo”. Por lo que dio a entender que el tema tratará sobre el desamor, una temática recurrente en sus últimas producciones, como en el caso de “Desaniversario”, que hablaría de la ruptura que protagonizó hace unos meses con el músico Rusherking. Sin embargo, esta vez apuesta por un ritmo más movido y canta junto a Ecko.

Para sorpresa de sus seguidores, parece ser que el cambio de look en su pelo, que tiñó más cobrizo, solo fue para el nuevo videoclip, ya que ese mismo día subió una foto a sus historias de Instagram con su característica cabellera clara.

El año pasado, la actriz se animó a apostar por su carrera como solista. Desde entonces, sacó algunas canciones y colaboraciones con otros artistas. Además, firmó este año con una gran discográfica, por lo que se espera que en poco tiempo saque su primer álbum.

El Polaco contó cómo convenció a la China Suárez para grabar una canción con él

Justo esta semana, el Polaco pasó por Noche Al Dente y se sometió a las “10 al hilo”. Allí, Fer Dente aprovechó para preguntarle al cantante cómo fue el momento en el que llamó a la actriz para ofrecerle hacer una colaboración. A fines del año pasado, El Polaco y la “China” sacaron un single llamado “Ya No Quiero Verte”, que se estrenó con un videoclip que protagonizan ambos en YouTube y tuvo más de 92 millones de visitas.

“Es una canción que ya estaba hecha y yo la acomodé”, fue lo que dijo el cantante de cumbia sobre ese hit. Sin embargo, Dente lo cuestionó: “Tengo otra historia... Parece que El Polaco, que de zonzo no tiene un solo pelo morocho, le escribió a la ‘China’ Suárez y le propuso hacer un tema juntos, pero la canción no la tenías y le dijiste que la tenías”.

El Polaco habló de la canción con la China Suárez

En ese momento, el invitado se empezó a reír y se sinceró sobre qué le dijo a la China.“Tengo una bomba que la vamos a romper, le puse. Y me contestó a los dos meses, así que me dio tiempo para prepararlo”, contó el Polaco. Y agregó: “Cuando me dijo que sí, salí a prepararla como loco, tenía un par de cosas en la cabeza, pero no el tema”.

También se refirió al proceso creativo que tuvieron los dos para armar la canción. “La verdad que era de otra forma y yo lo acomodé un poco. Ella también le puso su impronta, su onda y, ¿viste cuando un tema tiene que estar bueno? Se alinean todos los planetas para que sea así”, concluyó.

