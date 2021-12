La China Suárez sorprendió al contar a qué se quiere dedicar Rufina, su hija mayor

Eugenia ‘la China’ Suárez rompió el silencio con Alejandro Fantino en una nota que se estrenó el lunes en Star+. Si bien su palabra era muy esperada tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, lo cierto es que la actriz evitó referirse de lleno al tema y habló más de su vida. En ese ambiente fue que se refirió a sus hijos y sorprendió al revelar un detalle de Rufina, su hija mayor, fruto de su relación con Nicolás Cabré.

Ante la duda del conductor con respecto a si maneja los contenidos que la niña consume por televisión, la China contó cómo se maneja en la cotidianidad con sus hijos: “No tengo esa cosa de estar encima, está puesto el canal de dibujitos. Ella me cuenta mucho todo, tiene mucha confianza porque sabe que puede confiar en mi y preguntarme”.

Eugenia 'la China' Suárez junto a su hija mayor, Rufina

Al escucharla, Fantino quiso saber qué cosas pregunta Rufina y este fue el pie para que la actriz se explayara en la profesión que despierta interés en la pequeña. “Ella esta ahora con que quiere ser partera, quiere hacer nacer bebés y entonces me preguntó a mi si podía hablar con el obstetra para ver si podía estar en un parto mío. Le dije que no creo que tenga más hijos, pero que podíamos googlearlo, y le fascina ver videos de cómo nacen los bebés”4Q5TMZ4H2VBM5PSPNVYDN4W3WM/, expresó.

Al parecer, la niña muestra constantemente su interés por los partos y nacimientos. “Me pide videos de cómo nacen los bebés, por ejemplo, y está con eso. Entonces no me preocupa”, agregó la ex Casi ángeles. La pequeña cumplió ocho años este año y ya muestra indicios en sus gustos por la profesión.

La China Suárez en Star+

¿Tus hijos son felices?: la pregunta que le hizo Alejandro Fantino a La “China” Suárez

En el reportaje, el conductor quiso saber cómo maneja la crianza de Rufina, Amancio y Magnolia, y la actriz respondió orgullosa: “Los ves y mi familia y amigos me dicen que son chicos felices y eso no es tan fácil”.

La China Suárez junto a Magnolia y Vicuña, sus dos hijos menores, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Instagram: @

Ante esto, Fantino indagó un poco más en el tema de la maternidad: “No creo que ninguna madre me diga que su hijo no es feliz, pero ¿Vos estás convencida que tus tres criaturas son híper felices?. Sobre esto, Suárez remarcó que sí y explicó que no es algo que se deba solo a ella: “Me parece que el ambiente es importante, la energía, cómo le comunicamos las cosas, pero mi prioridad son ellos”.

Eugenia 'la China' Suárez junto a su hija Magnolia (Foto: Instagram/@sangrejaponesa) Instagram

Hacia el final de la entrevista, Fantino le pidió que le contara a la gente que estaba del otro lado de la pantalla quién era ella y, ante esta oportunidad, la China sentenció: “Yo soy esto. Me tomás o me dejás. Me equivoco, tengo mis errores, mato y vivo por mis hijos, por mis amigos”.