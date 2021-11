Gisela Dulko rearma su vida después del escándalo de infidelidad de Fernando Gago

Luego de la polémica separación entre Gisela Dulko y Fernando Gago, quien le habría sido infiel con una mujer de su círculo íntimo, la extenista habló de cómo salió adelante a pesar del difícil momento que atravesó.

En una entrevista con la revista Para Ti, Dulko se sinceró: “Estoy muy bien, lo más importante son mis hijos y ellos están muy bien. Y en cuanto a lo mío, personal, estoy bien”.

En ese contexto, reveló que se está preparando para un evento que se realizará el próximo mes. “Estoy pisando una cancha de tenis nuevamente lo que me tiene muy entusiasmada. Más aún porque es por una buena causa, para ayudar a UNICEF y a la Fundación de David Nalbandian. Es muy lindo volver a jugar al tenis y más hacerlo de esta manera -sostuvo-. Estoy entrenando para el evento que es el 7 de diciembre, muy contenta, así que espero que la gente se sume y compre su entrada para disfrutar de un lindo momento y ayudar a estas dos maravillosas fundaciones”.

Si bien no hizo hincapié en cómo fue la escandalosa separación con el exfutbolista, sí mencionó cómo es su rutina actual. “Ahora estoy dedicada full time a mis hijos. Tengo tres enanos chiquititos (Mateo, Antonella y Daniele) de 9, 6 y 3 años, que demandan mucho tiempo, así que estoy dedicada a ellos 100%. Y estoy con algunos proyectos que tienen que ver con el tenis, como exhibiciones dentro y fuera de la cancha, estoy evaluando algunas propuestas”.

A través de su Instagram, Dulko subió fotografías luego de la entrevista y agradeció a la producción. “Y un día volví a posar y jugar a ser modelo. Cuan bien me hace de vez en cuando que me maquillen y vestirme elegante, para ver otra faceta mía. Disfruto cada cosa linda que me está pasando. Agradezco a Para Ti y a cada una de las personas que estuvieron en los detalles de esta producción. Gracias, gracias, gracias”, colocó en la descripción.

Gisela Dulko en una producción de fotos para la revista Para Ti Instagram

La separación de Gisela Dulko y Fernando Gago

Fue Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana (eltrece) la que reveló a mediados de mes que la pareja inició el trámite de divorcio y que Dulko no quiere saber más nada con su expareja.

Por otro lado, la panelista comentó que la plata que ganó Dulko como tenista la tiene en un pozo común con el futbolista, por lo que no es claro qué es de quién. “Ella dejó todo por él, a él mucho no le copaba que labure”.

En cuanto al engaño, la mediática aseguró que esta no fue la primera infidelidad de Gago: “Él nunca fue muy prolijo. Ella lo agarró varias veces, lo quiso perdonar, apostó hasta que lo agarró con la amiga en la casa”, cerró.