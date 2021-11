Susana Giménez volvió al país y en Ezeiza se cruzó con un periodista: “¡No te voy a decir nada!”

Susana Giménez regresó al país luego de visitar la capital francesa para entrevistar a Wanda Nara y Mauro Icardi. Pero su llegada no fue muy serena y tuvo un cruce con un cronista a la salida del aeropuerto de Ezeiza.

Luego de estar un mes fuera del país, primero en Miami junto a Marley y luego en Francia para el especial junto a la empresaria, la diva no estaba de buen humor ya que no pudo viajar en primera clase y tuvo que hacerlo en clase turista. Al llegar a suelo argentino, Susana fue recibida por un gran número de periodistas y cámaras, lo que generó un chispazo con un cronista del programa A la tarde (América).

Susana Giménez tuvo que viajar en clase Turista en su vuelo de regreso de París Gerardo Viercovich

“¿Qué pasó con Lucía? ¿La echaste de tu departamento?”, le consultó el notero a Susana. “¡Qué se yo...! ¡No me gustan las cosas que me preguntás! ¡No te voy a decir más nada!”, lanzó la conductora. Sin dar el brazo a torcer, el cronista le preguntó si le hubiese gustado también entrevistar a la China Suárez. “No me preguntes más, sos muy chusma, vos”, sentenció. “Te pregunto si te hubiera gustado entrevistar a La China”, insistió el periodista. “Si me gusta algo, lo hago... ¡chau!”, concluyó Susana.

El problema de Susana con su asiento de primera clase

De regreso de París, la diva fue informada a último momento que su pasaje en primera había sido sobrevendido. Como compensación, la aerolínea de origen francés le ofreció tres asientos para ella sola en clase turista.

“Son cosas que pasan. Me lo tomé con humor”, expresó Susana. A pesar de que el diálogo con la prensa siguió afuera del aeropuerto, hasta que la diva se subió al auto que la llevaría a su casa, ella se negó a quitarse el barbijo para ser retratada por las cámaras de los reporteros gráficos y de la televisión. “No me voy a quitar el barbijo porque no estoy maquillada”, se disculpó, con su coquetería habitual.

Al igual que la otra gran diva de la tele, Mirtha Legrand, Susana anunció además que tiene previsto volver a la pantalla chica antes de fin de año, para conducir otro programa especial por la pantalla de Telefe. Además, volvió a asegurar que su regreso con continuidad en aquel canal que es su casa desde hace décadas se producirá en 2022.