“Soy un desastre”: Adele revela nuevos secretos de su divorcio de Simon Konecki en una nueva y dolorosa canción

Adele hace catarsis con su música. La británica habla abiertamente de sus sentimientos ante su divorcio de Simon Kinecki en su nueva canción “Hold on”. “Que el tiempo sea paciente, que el dolor sea amable, solo espera, sobreviviré”, dice en el fragmento del tema que musicaliza un anuncio navideño de Amazon que fue lanzado ayer. La artista, de 33 años, ha contado que el disco 30, que verá su debut el próximo viernes 19, está inspirado en gran parte en su separación del padre de su hijo Angelo, que tuvo lugar en 2019.

En esta desgarradora canción, Adele muestra parte de la oscuridad que vivió cuando ella y su marido decidieron separarse. “Lo juro por Dios que soy un desastre, cuanto más lo intento, retrocedo. Cada día se siente como que el camino en el que estoy podría simplemente abrirse y tragarme por completo”, canta la artista notablemente afectada.

El clip navideño de Amazon cuenta la historia de una mujer joven, interpretada por Karene Peter, que regresa a algo que se asemeja a la vida normal después de los desafíos que le impuso el año y descubre el poder de la bondad, cuando un vecino se acerca a ella y surge una nueva amistad. Se puede escuchar a Adele cantando: “Cuanto más lo posponés, peor y peor se pone y lo he estado posponiendo de todos modos durante años. Así que diría que vale la pena, sabés que vale, la pena pisar toda esa mierda”.

El mes pasado, Adele habló con franqueza sobre su divorcio y aseguró que el proceso legal estaba “retrasado”. En diálogo con Amanda Holden y Jamie Theakston, de Heart Radio, la británica fue consultada sobre su separación. “Habrá muchas personas escuchando que tienen cosas en su vida que no los hacen felices, vos hiciste algo al respecto. Tomaste algunas decisiones importantes que cambiaron tu vida, ¿qué tan importante fue eso para vos?”, le preguntó el conductor. “ Mi divorcio se retrasó mucho”, respondió Adele. “Fue agotador, fue un trabajo muy duro, pero pude tomarme el tiempo que necesitaba, lo cual no es algo que puedan hacer todos, soy muy consciente de eso ”.

“Tenés que ponerte tus botas de pescador, ¿no?”, le retrucó Amanda. “Cien por ciento. O simplemente tenés que saltar de cabeza”, bromeó la cantante. Hablando sobre el lanzamiento del nuevo álbum, que será profundamente personal, Adele reveló que ha aprendido mucho en los últimos años, más que nunca, y que hay una razón por la que es una de las personas más complicadas y complejas que ha conocido en la vida. “Siento que estoy un poco más cerca de entender por qué, así que ese es mi camino. También tengo una gran cantidad de sentimientos, no significa que se vayan”, detalló.

Esta es la segunda canción que dedica a su divorcio, días atrás fue lanzado su sencillo “Easy On Me”, un tema que vio la luz después de 6 años de silencio musical. “Cuando ambos estamos tan profundamente atrapados en nuestros caminos, no podés negar lo mucho que lo he intentado. He cambiado quien era para ponerlos a los dos primero, pero ahora me rindo”, canta. Y agrega: “Tuve buenas intenciones, y tenía estas esperanzas... Pero lo sé ahora, probablemente ni siquiera se hayan notado”.

El videoclip, producido por Xavier Dolan, alcanzó popularidad en cuestión de horas. “Ten cuidado conmigo, yo todavía era una niña, no tuve la oportunidad de sentir el mundo a mi alrededor“, expresa quien ha tenido una vida sentimental turbulenta que se ha mezclado con su ascendente carrera.

Konecki y Adele estuvieron juntos durante cinco años. Fue en abril de 2019 cuando Adele anunció su divorcio del empresario neoyorquino, en un proceso que concluyó en marzo, tras dos años de temas legales. La separación implicó una división de bienes donde la artista tuvo que ceder la mitad de su fortuna. Todos esos sentimientos de angustia y “vergüenza”, según reveló ella misma, han sido canalizados en el nuevo álbum 30, que está a días de ser lanzado de forma mundial.