La conmovedora despedida de Ian McKellen a Patrick Stewart tras su muerte

Una dura noticia golpeó a los fanáticos del universo de los superhéroes y la ciencia ficción. A los 86 años murió Patrick Stewart, reconocido mundialmente por sus papeles en las franquicias de Star Trek y X-Men. Según el comunicado de su portavoz Kelly Bush Novak, tenía Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy y falleció el miércoles 28 de octubre en su casa de Los Ángeles “rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, con música en vivo, oraciones, lágrimas y risas”. Luego de que se conociera la noticia, fanáticos y compañeros le dedicaron sentidos mensajes. Uno de los más conmovedores fue el de Ian McKellen, quien despidió a su amigo de toda la vida con unas entrañables palabras.

“Sir Patrick Stewart. Antes de todo, a Patrick lo definía el hecho de que nació y se crió en Yorkshire, el orgulloso condado del norte de Inglaterra que amó hasta el final. Lo podías escuchar en su voz acentuada y en la severa honestidad con la que te decía lo que pensaba y sentía. A los hombres de Yorkshire no les gustan las medias verdades ni evitar los grandes problemas. Llevaba el corazón en la manga, lo que lo hizo un hombre en quien confiar, admirar y, en mi caso, amar”, expresó el protagonista de El señor de los anillos en su cuenta de Instagram.

La emotiva despedida de Ian McKellen a Patrick Stewart (Foto: Instagram @ianmckellen)

“Nos conocimos hace medio siglo, cuando éramos dos jóvenes actores ambiciosos en la Royal Shakespeare Company, aunque no coincidimos en las mismas producciones. Mi primer recuerdo vívido es de unos años más tarde, cuando me lo encontré por la calle en el centro de Londres y me contó que había recibido una oferta para interpretar un papel protagonista en Star Trek. ‘Pero, Patrick, pensá en tu carrera teatral en el Reino Unido. ¿De verdad querés arriesgarte a terminar perdido en Hollywood durante años y años?’“, recordó el actor.

Los actores se conocieron en la Royal Shakespeare Company cuando eran jóvenes, se reencontraron años después y se volvieron grandes amigos (Foto: Instagram @sirpatstew)

“Bueno, asumió el riesgo y, ¡menos mal para todos nosotros que lo hizo! No solo para sus fieles trekkies, sino también para el público del cine y del teatro, que pudo admirar cómo aprovechaba su fama internacional para protagonizar una serie de éxitos cinematográficos —como X-Men, por supuesto— y grandes obras clásicas de Shakespeare, Ibsen, Arthur Miller, Peter Shaffer, Pinter y Beckett, tanto en Stratford-upon-Avon como en el West End londinense y en Broadway", siguió, para enumerar las vivencias que compartieron tanto arriba del escenario en obras como Esperando a Godot y No Man’s Land.

McKellen y Stewart en Esperando a Godot en Nueva York J. Countess - Getty Images North America

“Estados Unidos fue su hogar adoptivo, donde conoció a su adorada Sunny, quien lo cuidó en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Sin embargo, nunca renegó de sus orígenes y el mayor orgullo del actor más respetado y querido de su generación, a ambos lados del Atlántico, fue su nombramiento como rector de la Universidad de Huddersfield, en Yorkshire”, completó junto a una foto de su amigo en la institución.

Para cerrar, destacó que la última actuación de Stewart en Avengers: Doomdsay, “aún está por verse”. Cabe destacar que la nueva película de Marvel llega a las salas de cine el 17 de diciembre. La publicación rápidamente se viralizó y recibió mensajes de fans y colegas del medio como Shawn Ashmore y Simu Liu.