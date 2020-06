La película "Song of the South", criticada por representar una plantación sureña "idílica" (Disney)

30 de junio de 2020

En diciembre de 1944, mientras el ejército estadounidense contestaba a la ofensiva nazi en Bélgica, dando lugar a la batalla de las Ardenas, Walt Disney se encomendaba a la producción de un musical basado en las "fábulas del Tío Remus", del autor Joel Chandler Harris, cuyo nombre final sería Song of the South (Canción del Sur).

Las referencias hablan por sí solas. Se considera "el Sur" de los Estados Unidos a los estados (con pocas excepciones, Marlyand y Delaware) que levantaron las armas en 1861 para conservar sus regímenes esclavistas racistas, dando inicio a la Guerra de Secesión.

Canción del Sur, terminada en 1946, se convirtió en la primera película de Disney en combinar acción real con animaciones. El largometraje está ambientado en una típica plantación sureña, en donde los blancos administran y los negros trabajan la tierra, con la particularidad de que estos últimos viven alegremente.

La canción Zip-a-Dee-Doo-Dah, en ocasiones más recordada que el propio film, es entonada por el Tío Remus en una escena que va de la realidad a la fantasía, y que salió directo de la mente del realizador.

El papel del Tío Remus quedó en manos del actor James Baskett (junto con las voces de dos de los personajes animados) quien no pudo asistir a la avant premiere de la película en el Fox Theatre de Atlanta, por su color de piel. Dos años después, el lobby de Walt Disney le permitió ganar un Óscar honorífico, convirtiéndose en el primer varón afroamericano en obtener el galardón.

Curiosamente, la primera mujer afroamericana en ganar un Óscar también actuó en el musical de Disney: Hattie McDaniel, premiada en 1940 por su papel de Mammy en Lo que el viento se llevó, tuvo una experiencia similar a la de Baskett en el estreno de esa película, razón por la cual su compañero Clark Gable se negó a asistir al evento.

Song of the South fue relanzada en cines en 1956 por su décimo aniversario, en 1972 por el cumpleaños número 50 de The Walt Disney Company, en 1973 en una edición en conjunto con Los Aristogatos, en 1980 por los 100 años de la publicación del primer libro de Joel Chandler Harris, y en 1986 para promocionar una nueva montaña rusa del parque de diversiones de Disney, basada en los personajes animados de la película: Splash Mountain.

La Splash Mountain, un recorrido apacible a bordo de un "tronco", que llega hasta una inesperada caída semi vertical sobre un estanque de agua, fue terminada en 1989 en el parque de California y fue replicada luego en Florida. Toda la travesía está adornada con las imágenes y las voces de Br'er Rabbit, Br'er Fox y Br'er Bear (Hermano Conejo, Hermano Zorro y Hermano Oso, los tres personajes animados principales del film de 1946).

En marzo de 2010, el CEO de Disney Bob Iger (hoy su presidente) dijo que la compañía no tenía planes de lanzar Song of the South en DVD, y adjetivó a la película como "anticuada" y "bastante ofensiva".

Pero en noviembre de ese mismo año, Dave Bossert, una de las mentes creativas y artísticas centrales de Disney, declaró en una entrevista: "puedo decir que hubo muchas discusiones internas por Song of the South. En algún punto haremos algo al respecto. No sé cuando, pero lo haremos. Sabemos que la gente quiere ver la película, porque es una pieza importante en la historia de la compañía, y queremos hacerlo de la manera correcta".

Disney remodela una de sus máximas atracciones

Diez años después, Disney se adapta a los tiempos que corren. La compañía de entretenimientos acaba de anunciar que remodelará la montaña rusa para convertirla en una inspiración de La princesa y el sapo, el primer largometraje de la productora que tiene como protagonista a una princesa afroamericana, llamada Tiana.

Ilustración promocional publicada junto al anuncio de la remodelación de la "Splash Mountain", en los parques de California y Florida (Disney)

"Tiana es una mujer moderna, valiente y empoderada, que persigue sus sueños y nunca pierde de vista lo que es realmente importante", publicó el jefe de relaciones públicas de Disney World Michael Ramirez, quien hizo el anuncio.

La idea no fue de la compañía, sino de un usuario llamado Alex O que lanzó la petición en Change.org. Luego de que el tema adquirió notoriedad y de que Disney tomó nota, Alex editó la publicación y, sin desestimar el pedido escribió: "solo es un paseo en tronco en un parque temático. Muy querido, es cierto, pero al final del día es solo un paseo. Actualmente tenemos asuntos más apremiantes en el mundo".