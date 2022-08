La contundente decisión de Beyoncé tras recibir una ola de críticas por su última canción

Beyoncé volverá a grabar una de las canciones de su último disco, luego de recibir fuertes críticas de parte de organizaciones que luchan por los derechos de personas con discapacidades.

La polémica se desató con el lanzamiento de la canción “Heated” el viernes, debido a que la letra tenía una palabra que a menudo se usa despectivamente contra personas con parálisis cerebral. La publicista de la artista le dijo a la BBC que la palabra, la cual puede tener distintas connotaciones en inglés, “no se usó en una manera malintencionada”.

El escándalo ocurre pocas semanas después de que la estrella de pop estadounidense Lizzo pidiera disculpas por usar el mismo término en la canción Grrrls. En un periodo de solo días, Lizzo se disculpó y volvió a grabar el tema, omitiendo el término ofensivo.

“Déjenme clarificar algo, nunca he querido promocionar lenguaje ofensivo”, escribió Lizzo en un mensaje publicado en redes sociales cuando surgió la polémica. “Como una mujer negra y gorda en EE.UU., he tenido que ver cómo se usaron palabras insultantes en mi contra, así que entiendo el poder que tienen las palabras (ya sean intencionales, o como en mi caso, sin intención)”.

Beyonce aseguró que modificará la letra

A pesar de la controversia, se espera que el séptimo álbum de estudio de Beyoncé, Renaissance, lidere las listas mundiales alrededor del mundo esta semana. En Reino Unido, el disco ya vendió más copias que la suma de los otros 4 discos que le siguen en los listados musicales del país.

“La palabra, que no se usa intencionalmente de manera dañina, será reemplazada”, escribió una portavoz de Beyoncé en un comunicado el lunes a The Associated Press.

El término que generó polémica en la nueva canción de Beyoncé

La canción “Heated”, co-escrita por el rapero canadiense Drake y otros, usa la palabra “spaz”, que se considera una referencia despectiva al término médico diplejía espástica, una forma de parálisis cerebral. Este término es una abreviación que nace del término spasticity (“espasticidad”), un síntoma común en algunas condiciones neurológicas, incluida la parálisis cerebral. En un mensaje dirigido a la cuenta oficial de Beyoncé en Twitter, la clarinetista Tara Allen recordó cómo ese término se usó contra ella cuando era pequeña.

Hannah Diviney, una defensora de los discapacitados cuyo señalamiento de la canción de Lizzo condujo al cambio, escribió en Twitter que escuchar la palabra de nuevo en la voz de Beyoncé “se sintió como una bofetada para mí, la comunidad de discapacitados y el progreso que intentamos hacer con Lizzo”.

La espasticidad muscular afecta a personas con enfermedades neurológicas

“Como persona discapacitada que crecí siendo llamada una sp@z para disminuir mis experiencias neurodivergentes, denigrarme y acosarme, estoy profundamente dolida porque hayas decidido usar esta palabra en tu canción”, escribió. El término se popularizó entre las nuevas generaciones para describir cuando alguien pierde el control.

“Las experiencias de las personas con discapacidades no son relleno para las letras de canciones”, dijo la organización por los derechos de los discapacitados Scope en sus redes sociales y en una columna que publicó en el diario británico The Guardian. Luego de toda la polémica que se generó, la artista confirmó que volverá a grabar la canción quitando la palabra en cuestión.