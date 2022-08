Evaluna Montaner y un original y costoso calzado por el que fue blanco de críticas en redes

Amadas y odiadas a la vez, las sandalias Crocs hace rato que se ganaron su lugar en el guardarropa del público y ahora se unieron con otra marca icónica, Balenciaga, para crear modelos únicos que combinan su habitual apariencia con elementos de lujo como los tacones.

Evaluna Montaner apostó por esta combinación y en el concierto que Camilo ofreció en España usó unos singulares crocs en color verde que llamaron la atención. Al parecer, esta elección no le encantó a todos sus seguidores, quienes se fijaron en el precio de la prenda y la llenaron de críticas por su atuendo.

“Les gusta llamar la atención con su mal gusto. Ya no saben qué hacer con la plata”, fue una de las reacciones que recibió. También, algunas personas recordaron una de las canciones de Camilo, que tiene una frase que dice: “Balenciaga, Gucci, Prada”, para referirse a que ambos tendrían gustos únicos.

Los crocs de colaboración con Balenciaga que lució Evaluna Twitter

La versión de calzado que utilizó Evaluna era de color verde, con tacón oscuro y los usuarios criticaron su valor comercial, incluso algunos los calificaron como “horribles”. No obstante, para poder contrarrestar los malos comentarios, otros decidieron salir a defender a la también actriz. “Son buenos seres humanos, no le hacen daño a nadie, no se meten con nadie. Habiendo tantas cosas buenas en ellos, solo miran qué les da la gana de ponerse. Más amor”, pidió una persona.

Es evidente que a muchos seguidores de Evaluna no les termina de convencer su estilo ya que esta no es la primera vez que le van directamente a la yugular con sus comentarios y respuestas.

¿Cuánto cuestan los crocs de Balenciaga con tacón?

Los crocs de colaboración con Balenciaga que lució Evaluna Balenciaga

Esta colaboración no es tan accesible para cualquier bolsillo, las Crocs de Balenciaga tienen un costo aproximado de 680 dólares y además no solo Evaluna le ha dicho que sí a este diseño.

En los premios Grammy, Justin Bieber hizo su aparición al lado de su esposa, la modelo Hailey Baldwin con un atuendo oversize que complementó con lentes oscuros y unos enormes crocs de la línea de Balenciaga. Su elección tuvo un costo aproximado de 950 dólares, un gasto que muchos no harían por unos zapatos que sin duda llaman la atención en cualquier lugar.

Los Crocs que lució Justin Bieber Twitter

Además, no son los únicos diseños disponibles, hay igual un par de botas negras que se parecen al calzado para lluvia, pero que sobresalen por su plataforma. En 2021, Elliot Page también acaparó las miradas cuando apareció en el desfile primavera 2022 de Balenciaga, celebrado en París, con unas crocs góticas.

Camilo y Evaluna, una pareja sinónimo de éxito

Evaluna Montaner y Camilo cuando transitaban la dulce espera de su pequeña hija Índigo, nacida en abril de este año

Camilo y Evaluna son de las parejas más populares de la farándula, ya que han compartido con la gente los momentos desde los inicios de su relación y, aunque a veces desconciertan con su amor, es cierto que tienen un sitio especial en el cariño del público.

Parece que no solo triunfan en su vida familiar con la reciente llegada de Índigo a sus vidas. Camilo está de gira por varias ciudades de España en el De adentro pa’ afuera Tour. En su show más reciente lo acompañaron Alejandro Sanz y Nicki Nicole y también Evaluna tuvo una aparición especial.