Sorpresa romántica: Roberto García Moritán compuso una canción para Pampita

Carolina Pampita Ardohain estrenó hace algunas semanas su reality Siendo Pampita, disponible a través de la plataforma Paramount+, y sigue dando que hablar. A lo largo de diez episodios, la serie muestra las intimidades de la vida de la conductora, sus trabajos, su relación con Roberto García Moritán y cómo ambos atravesaron el embarazo y nacimiento de Ana, su primera hija juntos. Entre otros detalles del vínculo de la pareja, uno de los episodios deja ver un llamativo gesto del empresario gastronómico y candidato a diputado hacia su esposa: le compuso una canción para honrar “su belleza y el amor”.

“En un momento estaba cantando en casa solo en la ducha, se asoma [Pampita] y me dice: ‘Qué mal cantás’. Si hay algo que me critica siempre es eso. Entonces, ahí está mi sorpresa. Es lo que menos esperaba, hice todo por ella”, relató García Moritán frente a las cámaras.

Pampita Ardohain y Roberto García Moritán en medio de un romántico viaje tiempo atrás

Así, quiso demostrar que está “dispuesto a absolutamente todo” por Ardohain, incluso esforzarse en una disciplina que le es ajena por completo. Pero para lograrlo no estuvo solo: recurrió a su amigo, el músico y compositor Ezequiel Esquiaga, para armar la letra y melodía del tema. En el reality advirtió: “No quiero que pararme en lugar de cantante sino de una persona que hace este sacrificio por amor”.

Aunque la letra completa no fue difundida, se pudieron conocer unos versos en la producción de Paramount+: “Hago cualquier cosa por vos, mi amor. Mis amigos me dijeron que no lo hiciera pero desde que te conocí, hago cosas que no están en mí”.

Las intimidades del reality de Pampita

Siendo Pampita muestra las fragilidades de la modelo en su cotidianidad. Tanto es así, que en uno de los episodios se la vio más vulnerable que nunca, llorando desconsoladamente por la presión de sus obligaciones laborales.

El desconsolado llanto de la modelo en medio de las grabaciones de su reality

“Hay algo que pasa con mi cansancio y es que es acumulativo. No doy más. Llego a la una de la tarde a donde sé que tengo que estar doce horas de corrido y trabajando sin parar. Es una sensación de ‘no puedo más’”, confesó la conductora de Pampita Online (Net TV) en su show.

Contenida por el equipo de producción, Ardohain colapsó segundos previos a formar parte de una sesión de fotos para la tapa de una revista. Luego de ser difundidas por la plataforma de streaming, las imágenes del tenso momento circularon por varios medios y se viralizaron en redes sociales.