Roberto García Moritán, sobre su vida junto a Pampita Ardohain: “Cuando empecé esta nueva familia, hice un montón de concesiones”

A días de convertirse en papá por tercera vez, Roberto García Moritán charló con Los ángeles de la mañana y habló de todo: su trabajo solidario, su posible candidatura política y su vida familiar con Pampita Ardohain. Además, anticipó algunos detalles del reality show de la modelo y confesó todo lo que tuvo que ceder en este nuevo matrimonio.

“Estamos acá, con los integrantes del Centro Cultural del Fuerte Apache, para prepararnos para el invierno. Juntamos un montón de abrigos para los vecinos y estamos repartiendo”, comentó el empresario que desde hace cuatro años trabaja con su propia fundación para ayudar a los más necesitados. “Nunca pensé que iba a ser el orden prioritario de mi vida, pero desde 2017 ya es el 99 por ciento de mi actividad laboral. Hoy estoy en el lugar que tengo que estar”, confesó orgulloso de poder aportar un granito de arena para igualar oportunidades.

En cuanto a la problemática actual, opinó: “Me encuentro con una gran desconexión entre los dos mundos y me parece importante hacer una conexión. Hay que empezar a reconocerse en el otro urgentemente. Además, hay un enorme valor acá adentro. En los barrios populares está la verdadera cultura popular argentina, las verdaderas oportunidades, la verdadera capacidad de transformación. Son las historias que valen la pena visibilizar”.

“¿Vas a ser candidato en las próximas elecciones?”, preguntó entonces Ángel De Brito. “Me lo propusieron mucho, pero no encuentro ningún espacio que me referencie de verdad, no tengo ningún apuro. Lo estamos considerando, todas las decisiones de este tipo las pensamos muy en equipo. Hoy no hay nada que nos seduzca de verdad. En algún momento va a pasar porque tengo muchísima vocación política, una enorme vocación social, pero no voy a apurar las cosas ”, reveló.

Y si bien reconoce la visibilidad pública que le dio Pampita, García Moritán asegura que su vocación viene de toda la vida: “Activamente lo hago desde 2017, pero en realidad estoy implicado desde siempre. Y sí, todo lo que tiene que ver con ella da mucha exposición”, reconoció. Y enseguida, contó qué opina su mujer de su trabajo solidario y advirtió que lo critica bastante: “A ella le encanta lo que hago, la llena de admiración y para mí sería imposible hacer lo que hago si no tuviera su apoyo incondicional. Pero sí me critica porque busca un estado de perfección. Yo antes era mucho más flexible. Ella me exige y me presiona, pero me encanta porque es la única manera de lograr las cosas y hacer la diferencia . Me convierte en una persona mucho mejor”, señaló.

Tras asegurar que la modelo tiene mucho carácter, aunque “es imposible llegar a determinados lugares si no fuera así”, el empresario habló de cómo están transitando este último mes antes de la llegada de su hija. “Cuando puedo me encanta ir a buscarla, porque si no la cuido ahora que está de ocho meses de embarazo... Es el momento de estar cerca, dedicarle el tiempo que pueda. Yo trabajo mucho, me levanto muy temprano y vuelvo muy tarde, entonces cuando me hago un agujero y la puedo ir a buscar o le puedo hacer un mimo, se lo hago, porque en definitiva de eso se trata nuestra relación, de los detalles”, indicó enamorado.

En cuanto a cómo es su vida familiar ensamblada, advirtió: “Se dio fácil. Yo también pensé que al principio iba a ser complicado. Los chicos de ella son divinos. Ahora vamos a tener que cambiar muchas cuestiones, estamos pensando en comprar una van porque ahora viene la séptima”, bromeó mientras aclaraba que les encanta estar juntos. “De noche tratamos de comer juntos siempre. Mis chicos vienen todos los fines de semana y tratamos de disfrutar ese momento”, agregó.

Minutos después reveló cómo es Ardohain como mamá: “Los chicos 20.30 ya se acuestan. Es muy organizada la vida de los chicos de Caro. Los míos son adolescentes, entonces estamos en un momento en que todo se tiene que negociar, es un aprendizaje continuo”, explicó, entre risas.

El rol de Pampita como madre y el amor entre ellos sin dudas serán parte de este nuevo reality que promete seguir a la modelo y empresaria las 24 horas del día. Tras contar cómo será su participación, Moritán confesó: “Lo mío son temas muy puntuales y algo muy cuidado, espero. Yo creí que iba a poder ver algo, pero me dijeron que había dos capítulos que ya estaban cerrados y creo que aparezco en pijama”, lanzó resignado.

En cuanto a si el parto será parte de este proyecto, relató: “Creo que el reality tiene que ver con pequeños gestos, no me imagino una situación que muestren demasiado. Por ahí se muestra alguna imagen, pero no lo sé. No creo que todo el parto sea filmado”. Sin embargo, sorprendió con una declaración muy sincera: “ Cuando empecé esta nueva familia con Caro yo hice un montón de concesiones, gane en algunos terrenos y en otros tuve que ceder, y en estas cuestiones yo me rindo un poco. Esta es una, que mi vida se vuelva pública ”, señaló.

Mientras asegura que presenció el parto de sus dos hijos y que no es para nada impresionable, el empresario habló del posible nombre que llevará la bebé en camino. “Hay una lista corta, pero no está definida, todavía está abierta. Votamos nosotros dos y los chicos, pero nuestro voto vale triple”, aclaró al tiempo que aseguró que llevará los dos apellidos.

