La desagradable anécdota de Damián De Santo durante su infancia en el colegio: “Anticuerpos me sobran”

Este sábado en PH Podemos Hablar (Telefe) Andy Kusnetzoff tuvo como invitados a la conductora Denise Dumas, al cantante FMK, a la actriz colombiana Carolina Ramírez, al cocinero Rodrigo Cascón y al actor Damián De Santo, quien fue el protagonista de una increíble y desagradable anécdota cuando era chico, anécdota que igualmente le sirvió para subir su autoestima durante la etapa escolar.

Como es costumbre en el programa, Andy pidió que den un paso adelante a los que su infancia marcó su personalidad. Luego de que FMK y Rodrigo Cascón contaran sus historias, Damián De Santo se llevó el foco de atención. “La infancia nos marca a todos, uno le da la importancia o no a ciertas situaciones”, introdujo el protagonista de El primero de nosotros (Telefe) a la hora de explicar su personalidad.

Damián De Santo y una desagradable anécdota sobre los chicles

“Cuando mis viejos se separaron había muy poca guita en casa entonces no nos daban plata, y para ir al colegio y comprar la bolsa de palitos, tenías que tener un mango”, relató el reconocido actor, y continuó: “Me desesperaba no tener chicle... llegar al colegio y no estar masticando chicle porque todos masticaban chicle. Entonces una cuadra antes buscaba chicles en el piso. Yo creo que anticuerpos tengo y me sobran. Entonces buscaba un chicle y cuando encontraba me lo ponía en la boca”, relató el actor para la sorpresa de todos los invitados.

Gracias al chicle, De Santo entraba al colegio con una actitud ganadora. “Me iba mejor en las materias los días que encontraba ese chicle porque tenía la capacidad de la autosuficiencia”, concluyó el actor para luego hablar con los otros invitados sobre el autoestima.

Damián De Santo, sobre la separación de sus padres

Gracias a la anécdota del chicle, Andy Kusnetzoff le dio pie a Damián De Santo para que relatara cómo fue la separación de sus padres: “Mi mamá hacía todo el trabajo psicológico para que no viéramos a mi papá. Mi hermano lo veía yo no lo vi durante muchos años, casi 14. Se presentó en el colegio secundario cuando yo estaba por terminar el año meses antes de irme yo a Bariloche”.

Damián De Santo habla de la separación de sus padres en PH, Podemos Hablar (Telefe) Gerardo Viercovich

“Se me puso ahí delante y cuando lo vi fue maravilloso porque yo tenía una deuda con él, pero no sabía cómo ubicarlo”, manifestó el actor, quien aseguró que cada vez se parece más a él físicamente.

“Ese día fuimos a tomar un café, yo le dije ‘quedate tranquilo, sé todo, no te preocupes. No es que te tengo que perdonar, te entiendo’. Él escribió en una cajita la fecha del día en que nos reencontramos y a partir de ahí empezamos a vivir una vida maravillosa”, contó a los invitados que no sabían de su historia.

El actor aseguró que cuando se volvió a encontrar con su padre la energía era positiva y tuvo la posibilidad de disfrutar e irse de vacaciones con él. “Cuando le conté a mi mamá casi se muere ‘¡Ah, te vas de casa!’... ‘listo me voy de casa, no hay problema’”, concluyó el actor.