PH: Podemos Hablar: Romina Manguel contó qué hacía todas las noches con Gerardo Rozín antes de su muerte

La muerte de Gerardo Rozín el 11 de marzo de este año causó un enorme dolor en el mundo del espectáculo, donde era una figura admirada y respetada y en donde se había ganado el cariño de muchísimos colegas, como el caso de Romina Manguel.

La periodista estuvo como invitada en el programa de Telefe, PH: Podemos Hablar, y compartió con el conductor Andy Kusnetzoff y con el resto de los invitados cuál era el ritual que llevaba a cabo con el fallecido productor todas las noches: hablar por teléfono a altas horas de la madrugada, cuando Rozín ya había sido diagnosticado con un tumor cerebral.

“Gerardo siempre supo que se iba a morir, desde el primer día del diagnóstico”, comenzó Manguel con su duro relato. “Él trataba de convencer a sus amigos más íntimos y más queridos, y mí me decía: ‘Me voy a morir, eh’”, recordó Manguel.

Posteriormente, aludió a las conversaciones telefónicas que tenían y en lo mucho que le afectaban. “En los últimos tiempos él me llamaba todas las noches a las doce de la noche. Era una carga fuerte porque primero nos reíamos mucho y después terminábamos hablando de la muerte, de las cosas que él quería cuando se muera, cosas que me pedía que anote. Como sabía que era una colgada, me decía: ‘Sé que no estás anotando, poné la cámara’. Y yo le contestaba: ‘Gerardo, estoy en bombacha, qué se yo’”, añadió Manguel.

“Yo terminaba llorando a veces hasta las cinco de la mañana y me acuerdo que hablé con mi analista de esto y con mis amigos (...) y luego decidí hablarlo con Gerardo para decirle que no podía soportar esto porque tenía que estar entera para él, y que él me dejaba rota todas las noches y que no podía dormir porque además tengo dos hijas”, prosiguió la periodista con su anécdota.

Una vez toamda la decisión, Manguel se comunicó con el conductor. “Lo llamé y me costó esa charla”, se sinceró. “Cuando me senté con Gerardo le dije que me estaban haciendo muy mal estas llamadas a la noche. Y él me respondió: ‘Ah, bueno. Yo me voy a morir, pero la señora no duerme. ¿Sabés qué? No me importa que no duermas, tomate algo después. Yo me voy a morir y cuando me muera, vas a dormir. ¿Me entendiste?’ No se charla más del tema’”, concluyó la periodista sobre esos momentos compartidos con Rozín.

Las palabras de Jey Mammon sobre Rozín

Jey Mamon en el estudio de La Peña de Morfi Rodrigo Nespolo - Canon digital

Otro de los invitados el sábado a PH: Podemos Hablar fue Jey Mammon, flamante conductor del ciclo de Telefe, La Peña de Morfi, en el que reemplaza nada menos que a su hacedor, Gerardo Rozín. El ganador del Martín Fierro se refirió a cómo transita la conducción del programa.

“Fue muy emotivo para vos. Una carga emocional complicada”, le expresó Andy a Mammon. “La verdad que sí. No complicada porque La peña de Morfi es un programa que Gerardo creó. Es su creación la casa de la música y tiene un equipo que funciona solo. Tiene que ver con Gerardo, que lo dejó en marcha”, expresó y añadió: “Es un lugar que me queda cómodo. Yo estoy feliz, orgulloso y agradecido de ocupar ese lugar. Por eso yo creo que él está presente cada domingo en esa peña y también sé que está contento de que los músicos puedan tener esa llama encendida”.

Jey Mammon recordó a Gerardo Rozín

Asimismo, Jey remarcó: “Como dice Euge [Eugenia Quibel, la última pareja del conductor y locutora del programa], el amor de Gerardo, es una antorcha que se va pasando de mano en mano la casa de la música. Entonces me parece que es un espacio que esta buenísimo que siga en pie”.

En diálogo con LA NACION antes de debutar como conductor del programa, Mammon destacaba lo buena compañera que es su partenaire en el ciclo, Jésica Cirio. “Nos conocimos en la previa del trabajo, pero tenemos varios amigos en común, así que, en cierta forma, siento que la conozco desde hace mucho. En este poco tiempo que llevamos de preproducción, pude confirmar lo que me decían sobre ella. Jésica es buena persona, es una mujer de buena madera. Es un amor, receptiva y sensible, y siempre está dispuesta a jugar en equipo”, manifestaba.