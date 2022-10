La desesperada búsqueda de Maxi y Juliana en Gran Hermano: un punto ciego para tener relaciones

escuchar

Juliana Díaz y Maxi Giudici oficializaron su enamoramiento a cuatro días de haber ingresado a la casa de Gran Hermano. A lo largo de esta primera semana se viralizaron distintos clips de los románticos momentos que vivió la pareja, sus conversaciones e incluso su dilema para tener relaciones sexuales. Pero ahora, con la decisión ya tomada, ambos buscan un lugar propicio y “un punto ciego de las cámaras” para no exponerse en televisión nacional.

Tras una semana de mucho juego, peleas, discusiones y su primer expulsado, Tomás Holder; también hubo aspectos positivos en cuanto a la convivencia, como el nacimiento del amor entre Juliana y Maxi. Ahora la pareja, apuesta por dar un paso más y busca un lugar adecuado para tener relaciones. En un clip que se viralizó en las redes sociales, se los ve buscando un lugar con la ayuda de Romina.

Maxi y Juliana buscan un punto ciego de las cámaras de Gran Hermano para tener relaciones

“Con una frazada. De última traétela si total no están todos tapados”, les sugiere la exdiputada a Juliana. “Un punto ciego, Gran Hermano, tirame un punto ciego”, manifestó el cordobés indignado luego de inspeccionar en el baño por un lugar en el que no haya cámaras.

La pareja desestimó la idea de Romina. “Por toda América va estar el video”, le contestó Maxi, mientras que Juliana le agradeció el gesto con un beso: “Ella se entristece por nosotros”.

Romina, resignada con la situación, les dijo que lo hicieran igual sin que les importe los televidentes: “Pero no tienen hijos. Una cosa es que vos tengas una hija y él un hijo, ¿quién te va a ver? Tu mamá o tu papá, que no miren, ya fue”.

Maxi cerró el momento con unos besos con Juliana y le manifestó: “Mañana voy a buscar el momento”. Si bien algunas cuentas que siguen este reality confirmaron que ya se consumó el acto, todavía no hay información oficial de que esto haya sucedido. Hasta el momento solo quedan las ganas de ambos.

El dilema en la primera pareja de Gran Hermano: Juliana quiere tener relaciones con Maxi, pero él siente que no puede

De acuerdo a lo que se mostró en una charla que tuvo con la “Tora”, Daniela y Julieta, Juliana comentó una serie de problemas por los que ella y su nueva pareja dudan en tener relaciones dentro de la casa más observada del país.

La charla de Juliana en Gran Hermano

A pesar de que la exposición de las cámaras y el saber que su familia la mira por televisión es una inhibición para ella, este no es el único impedimento que tiene. “Yo tengo una hermana de ocho años. Por más que no lo pasen en vivo y en directo o salga censurado, después aparece en los programas”, comentó sobre esto.

Sin embargo, la razón principal no la dio Juliana. En distintas charlas entre ambos, Maxi le manifestó a ella un supuesto “problema” por el que no podían tener relaciones allí. Según habría dejado entrever en una charla, él tiene alergia al látex, por lo que no puede usar preservativos.

Rápidamente, al escuchar esto, la Tora le respondió que se puede pedir a la producción de Gran Hermano unos sin látex. A pesar de este consejo y del inconveniente médico, ambos se sienten limitados por las circunstancias.

