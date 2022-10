Gran Hermano 2022, en vivo: Tomás Holder quedó eliminado y se renuevan las estrategias

escuchar

10.44 | La desagradable broma que sufrió Julieta y su reacción

La participante se encontró con un preservativo que contenía un líquido en su cama. Los autores de la broma fueron Mora y Nacho, que fueron muy criticados por usuarios en las redes sociales. “¡Qué asco! ¡Se zarpan de verdad!”, expresó Julieta visiblemente molesta.

10.30 | El mensaje de Tomás Holder luego de la eliminación

Tras haber sido votado para abandonar la casa de Gran Hermano, el influencer se despidió con un mensaje para todos sus compañeros: “La pasé muy bien, me encantó conocerlos a todos, a pesar de que formé un grupo. Me llevo algo bueno, me divertí, jugué como pude, sigan jugando y sigan pudriéndola, disfruten la casa, y llévense algo lindo”.

Tomás Holder, Marcos Ginocchio y Agustín Guardis fueron los nominados para la primera gala de eliminación de Gran Hermano Captura

