Gran Hermano: Tomás es el primer eliminado, el abrazo y el llanto de sus compañeros más cercanos

El rosarino Tomás Holder se convirtió por decisión del público en el primer eliminado de la casa de Gran Hermano. “Jugué como pude, sigan jugando y sigan pudriéndola”, dijo antes de retirarse a sus compañeros de reality.

“Esto es democracia televisiva”, expresó Santiago del Moro al comienzo de la primera noche de eliminación de este Gran Hermano 2022. El popular reality llega al final de su primera semana, con una emisión en la que Marcos, Tomás y Agustín fueron los grandes protagonistas, al estar los tres en la cuerda floja. Y el voto del público decidió quién de ellos debía quedar fuera del show.

Al comienzo de la emisión, el conductor explicó que la votación tendría un corte parcial, en el que quedaría salvado el jugador en recibir menos votos hasta ese momento, dejando la eliminación en un mano a mano entre los dos restantes. Luego Santiago dio pie a dos compilados, que mostraban qué tan caldeados habían quedado los ánimos en la casa luego de que Alfa fuera salvado por Martina, y un segundo clip en el que Tomás se mostraba muy angustiado ante todo lo que significaba la posibilidad de salir del juego.

Preso de su estrategia, Agustín fue otro de los protagonistas de la noche. A lo largo de un extenso compilado que mostraba su plan, uno de los jugadores fuertes de la casa, terminó quedando en la placa de expulsión en parte, por algunos de sus presuntos aliados.

Más adelante, Del Moro presentó qué sucedió entre los tres nominado, cuando compartieron una cena íntima. En el transcurso de esa comida, que comenzó de forma muy diplomática, pronto surgieron algunos chispazos, como el momento en el que Marcos le dijo a Tomás: “No me gustaría estar cerca de tuyo”. El trío de nominados reflexionó sobre qué estaba sucediendo en los equipos conformados, y Tomás sentenció: “Si estamos en placa es porque somos los más fuertes de la casa”. Luego de eso, el conductor anunció que la noche había llegado a su primer corte, en el que iban a anunciar quién de los tres había recibido la menor cantidad de votos, y por ende, quedaba afuera de la posibilidad de expulsión.

Marcos, el primero en salvarse

Finalmente, la acción se trasladó en vivo al interior de la casa, y Santiago saludó a todos los participantes. “Esta noche se divide en dos partes, en esta primera entrada mía les voy a comunicar a Tomy, a Agus o a Marcos, que uno de ellos tiene que correrse de esta placa, el que menos votos haya tenido. Y voy a volver en un rato para decirles quién de ustedes se va. Recién les decía a sus familias que esto es un juego, ustedes son jugadores, y la vida real está acá afuera. Están jugando un juego apasionante, y lo más apasionante es saber qué opina el público, que es el supremo, el que todo lo ve, y el que ha elegido”. De ese modo, y en medio de un suspenso notable, del Moro anunció: “Por decisión del público, el participante con menos votos, que sigue en competencia, con el 17.96%, quien regresa a la casa y desarma su bolso es Marcos”. Como era de esperar, el jugador salvado se mostró eufórico con ese resultado, y se abrazó con sus principales aliados, mientras que Tomás no podía ocultar su sorpresa.

La familia de Tomás fue luego protagonista de la noche, y su madre dijo: “El personaje que está mostrando, a mí como mamá, no me gusta. Él es chico, pasa que es gigante, Es re sensible, en cualquier momento se quiebra”. Luego la mamá de Agustín, aseguró: “Mi hijo tiene un gran corazón, es un gran jugador, ojalá se quede en la casa y lo apoyen, para que lo conozcan. Tiene excelentes sentimientos”.

Poco antes de las 23, Gran Hermano entró en el living del lugar y les hizo un importante anuncio. “He observado que durante la prueba semanal han incumplido con las reglas establecidas en tres oportunidades”, aseguró la voz en off, que luego concluyó: “Por lo tanto, les comunico que la prueba semanal no ha sido superada. Gracias”. Por perder esa consigna, se les redujo la comida a disposición, uno de los elementos que inesperadamente se convirtió en botín durante la semana que pasó.

La decisión final

“Tengo en este sobre, firmado por la escribana pública del canal, el nombre del participante que debe abandonar la casa”, dijo Santiago del Moro, ante un clima de muchos nervios, y con todos los jugadores escuchando atentamente cada palabra del conductor. Finalmente, llegó el momento clave, y Santiago aseguró: “Abandona la casa más famosa del mundo, por decisión del público, y con una votación récord, Tomás”.

Inmediatamente, el grupo de Holder se replegó y fueron a saludarlo en la intimidad de la habitación, a la vez que Martina no pudo evitar abrazarlo y romper en llano. Antes de retirarse, Holder les dejó un mensaje a todos sus compañeros: “La pasé muy bien, me encantó conocerlos a todos, a pesar de que formé un grupo. Me llevo algo bueno, me divertí, jugué como pude, sigan jugando y sigan pudriéndola, disfruten la casa, y llévense algo lindo”. El grupo íntimo de Tomás lo sabe, su eliminación les supone un duro golpe del que deberán recuperarse.

