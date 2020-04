La difícil decisión que debió tomar Susana Giménez con su nueva cachorra

La diva debió tomar una dura decisión con el cachorro que la lastimó con uñas y dientes.

En plena pandemia de coronavirus , Susana Giménez consideró que un perro podría ser una gran compañía para pasar la cuarentena . Por esa razón, la diva de los teléfonos se mostró públicamente recibiendo a Rita, la cachorrita que estaba destinada a ser su compañera durante el confinamiento . Sin embargo, la relación entre la conductora y la mascota no prosperó, por lo que Susana decidió devolverla.

La llegada de la nueva integrante de la familia a la residencia en Barrio Parque ocurrió durante los primeros días de la cuarentena. Susana se había mostrado a cara lavada y de jogging recibiendo a la cachorrita, a la que, como primera medida decidió ponerle un buzo con estampa de animal print.

La diva aclaró en ese momento que la perrita se quedaría un tiempo en Buenos Aires pero que apenas pudiera la iba a llevar con sus otros perros a Uruguay. Desde Jazmin , el famoso Yorkshire Terrier de la diva que la acompañó casi 20 años, que no le abría las puertas de su casa porteña a un compañero peludo.

"No saben el trabajo que me está dando, tiene los dientes como alfileres, muerde todo lo que encuentra y se tira en la cama todo el tiempo", contó Susana en el primer programa de Juntos podemos lograrlo , el ciclo que conduce Santiago Del Moro en las noches de Telefé. Mientras reconstruyó anécdotas de todo tipo, la diva se refirió a la nueva mascota que llegó a su vida y contó que debió devolverla porque era "agresiva".

"Tengo una perrita nueva que, desgraciadamente hoy, volvió al criadero. Sabes que me mordía tanto, tanto, tanto que estoy desecha. Los brazos no los puedo mostrar, tengo las piernas ensangrentadas.", relató Susana, que desde siempre se confeso amante de los animales. "Le estaban saliendo los dientitos de abajo, teníamos de todo para que muerda pero le gustaban mis brazos", explicó. Sin embargo, Rita volverá a la casa de Susana en los próximo días: "No se puede tan chiquita, me la va a traer dentro de un mes".