La diva recibió a Rita tomando todas las precauciones en medio de la pandemia del coronavirus Crédito: Instagram Susana Giménez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de abril de 2020 • 10:27

Susana Giménez volvió a generar impacto en las redes al postear, hace unas horas, un video en el que se la ve relajada, de jogging, con el cabello atado, a cara lavada, y con barbijo, en el contexto de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el rasgo distintivo del video es la llegada a la vida de la conductora de Rita, su flamante perra, que se suma al resto de los integrantes caninos de la familia de la diva.

En el posteo de Instagram, que sigue acumulando reproducciones, la estrella televisiva sale de su casa de Barrio Parque para darle la bienvenida a la cachorra y agradecerle al taxista que la condujo hacia su hogar. "Vino en un taxi, más seguro", se la escucha decir a Susana, quien buscó aclarar que está respetando todos los pormenores de la cuarentena obligatoria. Posteriormente, sostuvo a la perrita en brazos y la llenó de mimos y elogios.

Susana Giménez le da la bienvenida a Rita - Fuente: Instagram 00:27

Video

"Ay, ¡qué bonita que es! ¿Se portó muy bien?", le preguntó Giménez al taxista: "De diez, vino calladita nomás, sentadita", le respondió el hombre. "Es un amor", añadió Susana, muy entusiasmada. "Llegó Rita, ¡qué felicidad! Hacía días que la esperaba. Me la mandaron con un tapadito de leopardo de regalo. Vamos a pasar juntas lo que queda de cuarentena jugando, dándole de comer, enseñándole todo hasta que podamos viajar a ver a sus hermanos que están esperándonos en 'La Mary'. ¡Estoy muerta de amor por ella!", manifestó Susana en la red social.

En su chacra de Punta del Este, la diva tiene otros tres perros de raza Weimaraner, Beto, Kiko y Telma, que son famosos por la efusividad con la que la reciben cada vez que ella llega para pasara unos días de descanso junto a ellos .

Susana Giménez, sobre sus perros: "El secreto está en no bajarse de la camioneta hasta que se calmen" - Fuente: Instagram 00:50

Video

Hace unos días, la diva, en diálogo con el programa de eltrece, Nosotros a la mañana , compartió con la audiencia cómo sobrelleva la cuarentena. "Me levanto, me baño, me pongo mis cremas, desayuno, leo el diario, juego un poco con la computadora", contó Susana, quien también se está dedicando a cocinar.

Asimismo, la conductora remarcó lo fundamental que es cumplir con lo que piden los especialistas. "Hay que hacerle caso a los médicos , las enfermeras, los camilleros que están luchando con falta de insumos. A la policía y el ejército, que están en la calle mandando a la gente a su casa y que tienen que andar peleando con más de un loco, pero yo tengo fe. No tengo miedo, si no no le podés ganar a este enemigo invisible . Aunque yo estoy en la edad peligrosa, pienso que pasará lo que tenga que pasar. Me cayó como un rayo de esperanza de que esto va a ir descendiendo", aseguró.