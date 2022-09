La final de La Voz, en vivo: cómo votar y el minuto a minuto de la definición

14.58 | El camino de Ángela Navarro hasta la final

La joven de 22 años comenzó su recorrido en el certamen con Cuando nadie me ve de Alejandro Sanz. Después de hacer que todos los coaches se dieran vuelta y elegir a Lali, a lo largo de la competencia cantó: Girl on Fire de Alicia Keys, You and I de Lady Gaga, Me quedo contigo de Los Chunguitos, Unstoppable de Sia, Seminare de Serú Girán, The Show Must Go On de Queen, Mi reflejo de Nicki Nicole y finalmente Un día sin ti de Roxette.

14.20 | Cómo votar en la final de La Voz Argentina

Hasta las 22, horario en que comienza el último programa de la temporada, el público puede votar en el sitio oficial: https://lavoz.mitelefe.com/. Para hacerlo, solamente hay que cliquear sobre la foto del participante favorito, sin necesidad de registrarse ni brindar ningún dato.

13.55 | Ángela Navarro y Yhosva Montoya se preparan para la final

La cuarta temporada culminará esta noche con los ganadores de los equipos de Lali Espósito y Soledad Pastorutti. El domingo, Ángela interpretó Un día sin ti de Roxette y luego cantó Diva junto a Lali. Por su parte, Yhosva hizo lo propio con Sube, sube, sube de Mercedes Sosa.