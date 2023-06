La divertida reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron por Facundo Pieres y su picante respuesta: “Anda bien”

escuchar

Ya de regreso en la Argentina finalizado su viaje a Inglaterra y todavía envuelta en rumores que la vinculan con Facundo Pieres, Zaira Nara dio una nota para LAM (América) en la que, después de hablar de su trabajo, dio una particular respuesta cuando le preguntaron por el polista.

Tras ocho años de relación y varios meses de rumores, a finales del 2022, Zaira Nara confirmó su separación de Jakob von Plessen. Una vez soltera, fue cuestión de tiempo que empezaran a vincularla con otras figuras, pero el nombre que más resonó fue el del polista Facundo Pieres, con quien se la vio en varios eventos públicos.

La divertida reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron por Facundo Pieres y su picante respuesta

Sin embargo, consultada por su romance, la modelo desmintió el nacimiento de un nuevo romance y, en cada oportunidad en la que la cuestionaron por el deportista, se tomó el tiempo de dejar en claro que, en este momento, su atención está puesta principalmente en sus hijos -Malaika y Viggo, frutos de su relación con su ex-, y en su trabajo.

La tajante proclamación de soltería el abril pasado, sumado a las versiones que indicaban que la modelo y el deportista se habían distanciado porque ella no quería blanquear el noviazgo ante el público generando disconformidad en su flamante familia política, terminaron por zanjar el debate.

No obstante, días atrás los rumores volvieron a cobrar fuerza cuando Vicky Braier, más conocida como “Juariu”, especialista en periodismo de espectáculos, compartió en su perfil de Instagram las coincidencias en los posteos de ambas celebridades que indicarían que estuvieron juntos durante un reciente viaje a Inglaterra.

Según señaló la exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe), el detalle que más los incrimina es una foto subida por la modelo, en donde puede verse una cuchara en cuyo reflejo se ve a la misma Zaira junto a la silueta de un hombre, quien sería Pieres. Asimismo, los dos fueron vistos usando la misma gorra e, incluso, posaron en diferentes fotos con el mismo restaurante de fondo.

Zaira Nara junto su expareja, Jakob von Plessen, y sus hijos Malaika y Viggo @zaira.nara

Aunque para muchos estas fueron simples coincidencias, la divertida reacción de la menor de las hermanas Nara ante una pregunta sobre el polista en una reciente nota para LAM (América) sirvió como prueba final para demostrar que no se trata de simples especulaciones.

Luego de hablar de trabajo, de anticipar un futuro viaje a Tailandia junto a una marca de joyas y de explicar que se convertirá en un paseo familiar, la exconductora de Morfi, todos a la mesa (Telefe) no tuvo más escapatoria que referirse a quien sería su nueva pareja.

“¿Cómo anda con Pieres?”, disparó el periodista a cargo de la nota. Con una incómoda carcajada, Zaira replicó: “Se pone serio el hijo de mil...”. Y, bromeando, agregó: “Me llaman, me parece... Veníamos re amigos, ¿qué pasó?”. Dicho eso y sin poder evadir más la pregunta, dijo: “Anda bien. A caballo, bárbaro anda. De los mejores que conozco”.

Zaira Nara y Facundo Pieres Archivo Capturas

Ya en un tono más serio, detalló: “La realidad es que yo me separé hace muy poco y estoy viviendo un momento de mis hijos. Trabajo mucho, soy mamá... No estoy en un momento para salir en ningún lado a hablar de mi relación, de mi momento sentimental. No estoy para abrir mi corazón a las puertas del mundo del espectáculo ni contar nada. Porque la verdad es que no tengo ni idea qué va a pasar. Hoy estoy en eso de disfrutar de la tranquilidad de puertas adentro”. Y, desafiante, cerró: “Algún día, cuando tenga ganas de salir por la 9 de julio con alguien, me van a ver”.

LA NACION