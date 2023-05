Zaira Nara hizo un vivo con Wanda y estallaron las redes: “Yo no estoy con nadie”

escuchar

Esta semana, las hermanas Zaira y Wanda Nara fueron protagonistas de los principales programas de espectáculo por la cantidad de situaciones mediáticas en las que estuvieron involucradas. En este contexto, ambas decidieron hacer un vivo de Instagram para interactuar con sus seguidores y dejaron varios títulos con relación a su vida personal.

Si bien Zaira Nara es la que mantiene un perfil más bajo con su hermana, no está exenta de escándalos mediáticos por sus amoríos y peleas. A mediados del año pasado anunció la separación de Jakob Von Plessen, el padre de sus dos hijos.

No obstante, aprovechó el espacio con su público de las redes sociales para aclarar: “Estamos en un momento de paz, de tranquilidad. Yo siento que mis hijos y mi trabajo me absorben mucho tiempo”, señaló.

Durante los minutos que duró la transmisión, le consultaron a Zaira si María Eugenia la “China” Suárez, era amiga de ella. “No, era muy amiga de mis amigas, pero no, amiga mía no era”, explicó.

Wanda, por su lado, aclaró que Elián, mejor conocido como L-Gante, solo era su amigo. Lo que abrió un debate entre las hermanas en si creían en la amistad entre el hombre y la mujer.

“¿Crees en la amistad entre el hombre y la mujer? Tenés a Kennys (Palacios)”, consultó la empresaria de cosméticos y su hermana quedó dudando. “Kenny porque no le gustan las mujeres. Si le gustaran las mujeres, no podríamos dormir juntos. Para mí en ese momento te das cuenta si da o no da la amistad”, respondió Zaira con algunas dudas. “Yo dormiría con Elián y sé que no pasaría nada”, indicó Wanda.

Lo más importante del vivo de Zaira fue que explicó que no estaba con nadie en medio de una semana llena de rumores. “¿Por qué está con alguien que fue pareja de...?”, leyó y quedó sorprendida, pero instantáneamente aseguró: “Yo no estoy con nadie”.

Tras el incómodo momento, las hermanas se rieron y Zaira concluyó: “Hay cosas que no son para responder por un vivo de Instagram, pero para mí siempre está primero la amistad, sobre todo, cuando es una amistad del corazón”.

Esta aclaración fue luego de que esta semana Ángel de Brito anunciara en LAM (América) que Zaira habría vuelta con el polista Facundo Pieres, quien es expareja de su amiga Paula Chaves. La conductora dialogó con el programa de espectáculos y confirmó que su relación con Nara está en un impasse por una sumatoria de situaciones que atravesaron y que la angustian.

Paula Chaves habló de su vínculo con Zaira y fue tajante

Paula Chaves dio un móvil a LAM (América) en donde se refirió al programa de cocina Pasaplatos (eltrece), que conducirá con participantes famosos. En un momento de la entrevista, Ángel de Brito le preguntó por su relación con Zaira Nara y Paula no pudo ocultar la angustia al referirse al tema.

En el final de la entrevista, el conductor de LAM le consultó por su relación con Zaira Nara tras la polémica que se generó en torno a la supuesta relación de Zaira con Facundo Pieres, ex de Paula: “A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación. No me gusta ventilar cosas, no porque me haga la misteriosa, sino porque realmente me duele y me afecta”.

Luego ahondó más en la respuesta. “Es una relación que está en un impasse como pasa en la vida en general y que las dos decidimos no decir. Es la madrina de mi hija, yo la elegí como madrina de Filipa. Espero que las cosas se puedan acomodar, no pasó nada específico como para ponerle un título como decir ‘pasó esto y por eso nos distanciamos’. Fue una sumatoria de cosas”, explicó.

