Pedro Alfonso rompió el silencio y habló del distanciamiento entre Paula Chaves y Zaira Nara: “Está fría la cuestión”

Por primera vez Pedro Alfonso se refirió al distanciamiento de Paula Chaves y Zaira Nara. Esta mañana desde Socios del Espectáculo (El Trece), el actor habló de sus intimidades y también apuntó al conflicto que hay detrás de la madre de sus hijas y la hermana de Wanda Nara. “Está fría la cuestión”, describió entre risas.

A raíz del llamativo alejamiento que se produjo entre las dos modelos hace tiempo, Nancy Duré fue directo al grano con Pedro: “En un programa donde yo estaba vos intentaste sacarle peso a la situación, le dijiste a Paula incluso que aclarara que estaba todo bien y ahora salió a decir que no. ¿Cómo es la situación?”.

“Está fría. A Zaira se la quiere mucho en la familia, lo que está pasando entre ella y Paula el tiempo lo va a acomodar, yo tampoco me meto. Yo creo que se va a arreglar. Reitero, es algo entre ellas”, comenzó Alfonso. En ese instante Adrián Pallares interrumpió el relato del actor y remarcó: “Zaira no es la que ustedes conocieron tampoco, mediáticamente es mucho más explosiva”, y Rodrigo Lussich acotó: “Está wandarizada”.

“Sí, pero bien, la está rompiendo, está facturando”, comentó el actor e insistió: “Para mí todo es tiempo, todo se va acomodando y a veces llama la atención que no se ven tanto juntas pero vuelvo a decir lo mismo que con mis amigos, yo con ellos no me veo todos los días”. Tras esa explicación, Marina Brey lanzó: “Bueno, pero ellas eran amigas y es madrina de Filipa”.

Sin obtener más respuesta por parte de Pedro, Duré analizó el caso de Chaves y Nara: “Me parece que acá había un grupo de amigas muy íntimas, que tenían un grupo de WhatsApp e interactuaban todo el tiempo y luego se fue desintegrando, desmembrando”. Ante esa reflexión, el actor fue contundente: “No sé, yo de WhatsApp no hablo. Son cosas que pasan”.

Acerca de si cenaría con Facundo Pieres, la expareja de su esposa y con Zaira, Lussich preguntó: “Una cena los cuatros ¿te jodería?”. En tanto, Pedro Alfonso replicó: “Para nada, jugamos al fútbol juntos en la despedida de Ponzio que nos tocó compartir equipo y la mejor onda. Lo de ellos fue en otra vida”.

Zaira Nara y Paula Chaves eran íntimas amigas hasta que la hermana menor de Wanda, comenzó a salir con Facundo Pieres, quien, dato no menor, fue uno de los exnovios más importantes de su amiga y hasta se rumoreó que había un anillo de compromiso dando vuelta. Si bien ellas se limitaron a dar detalles de su relación, un mes atrás le preguntaron a la madrina de Filipa Alfonso cómo estaban las cosas entre ambas y su respuesta fue tajante.

En una entrevista con Socios del Espectáculo, el cronista aprovechó para preguntarle sobre su amistad con la pareja de Pedro Alfonso: “Con Paula Chaves no están bien las cosas, ¿cierto?”. Ella, picante y sin pelos en la lengua, retrucó: “¿Es una pregunta o es una afirmación?”. A pesar de que quiso desviar un poco el tema, cuando le preguntaron cómo estaban las cosas entre ellas, dados los rumores de conflicto, pensó unos segundos y respondió tajante: “Están como tienen que estar”.

Por otro lado, semanas atrás Chaves estuvo en Noche al Dente (América) y negó que haya una pelea con Zaira Nara, aunque aclaró: “Está todo bien. La vida misma. A veces, me cuesta caretearla tanto y tener que negar cosas. No hubo pelea, sino que pasó la vida y cuestiones que, tal vez, nos alejaron un poco”. Asimismo, a modo de cierre, dijo: “Hay mucho cariño, mucho amor y una amistad muy larga. Pero, pasaron cosas en la vida que hicieron que no compartamos tanto como antes. Pero el amor y la amistad están”.

