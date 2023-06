El contundente posteo de Daniel Osvaldo en medio de la disputa entre Jimena Barón y Giannina Maradona

escuchar

“¿Y quién iba a pensar? / ¿Quién iba a imaginar? / Que había otra razón por la ella me pedía que lo dejara / Yo lloraba y ella lo robó”. Esas palabras forman parte de “La araña”, la canción de Jimena Barón, que, si bien nunca debidamente confirmado, es preciso decir que la destinataria es Giannina Maradona. Ellas supieron ser amigas - vivían en el mismo barrio -, hasta que la hija de Diego Maradona comenzó una relación con Daniel Osvlado, ex de la cantante y padre de su hijo Morrison, que buscó “revancha” y canalizó la traición a través de su música. En los últimos días, las mujeres se sacaron chispas y pusieron los trapitos al sol, pero ahora el exfutbolista no quiso quedar afuera, se sumó a la disputa y tomó partido.

El polémico triángulo amoroso, lleno de idas y venidas, traiciones y “robos” volvió recordarse con fuerza desde el martes 13 de junio, cuando la intérprete de “La tonta” arrancó con su Mala sangre tour en el Teatro Ópera. Precisamente, la apertura del show fue una picante voz en off que dijo muchas cosas: “Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió. Me cuidó. Ella sabía todo de mí. Un día me mintió. Y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca. Porque las buenas amigas no se co*** a los maridos de sus amigas”.

Texto introductorio a la canción "La Araña" que apareció durante el show Mala Sangre de Barón (Fuente: Twitter)

Pero, si bien ella no mencionó el nombre de su examiga, ya que todos sabían con certeza a quién se refería, fue la misma “antagonista” de la historia, Gianinna Maradona, quien hizo un contundente descargo a través de sus redes.

Si bien su relación con el exjugador de Boca va y viene indefinidamente, actualmente están juntos y ahora fue él quien no se quiso quedar afuera de la pelea y con un posteo en sus redes dejó en claro de qué lado está.

Daniel Osvaldo subió a sus Stories de Instagram un collage con fotos de un reciente viaje que hicieron juntos a Italia y lo musicalizó con el tema de la película Tango feroz: la leyenda de Tanguito, “El amor es más fuerte”. Reconciliados y felices, en las imágenes se los pudo ver sonrientes, brindando y hasta besándose delante de una imagen de Diego Maradona.

El posteo de Daniel Osvaldo en medio de la polémica entre Jimena Barón y Giannina Maradona

Incluso, el deportista sumó postales de su pareja con sus hijas María Elena y Victoria, que viven en Europa con su madre, Elena Braccini, y dio cuenta de que ambas se llevarían bien con su nueva pareja. En medio del conflicto que no tiene fin, Osvaldo tomó partido entre su ex y madre de su hijo Morrison y su actual pareja y dejó en claro que ahora está del lado de Maradona.

El picante mensaje que Gianinna Maradona le dedicó a Jimena Barón: “Hacía media hora que nos conocíamos”

Luego de que Jimena hiciera su polémica introducción frente al público del Teatro Ópera, la hija menor de Claudia Villafañe no se quedó callada y estalló en sus redes. “Me llamo a silencio para no darle más trascendencia a la historieta. No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados. Yo no cuido solo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo sé lo que vi y todo lo que viví”.

El descargo de Gianinna Maradona en las redes sociales (Fuente: Instagram/@giamaradona)

“De qué cosas/personas me hice cargo sin tener por qué, ya que hacía media hora que nos conocíamos. Fui y soy la protagonista de mi propia vida. Crean lo que quieran creer, lo que sus cerebros y creencias les permitan. Hay muchas cosas que pasan de realidad a ficción en un abrir y cerrar de ojos”, sostuvo Giannina, quien si bien no mencionó el nombre del destinatario de su furioso descargo, no era necesario.

