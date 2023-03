Zaira Nara habló luego de salvar a un hombre que quiso tirarse de un puente: “Me da piel de gallina contarlo”

escuchar

Después de la dramática situación que vivió en un puente sobre el Acceso Tigre, Zaira Nara habló sobre el hecho y lo que significó enfrentarse a una persona que tenía intención de suicidarse. Después de que junto con las autoridades policiales se lograra contener la situación, la modelo relató el momento y sus sensaciones horas después de que ocurrió.

En las últimas horas, la hermana de Wanda Nara participó en la contención de un intento de suicidio. Mientras viajaba en auto junto a una amiga después de una cena, vio que un hombre colgaba del puente de Tomkinson.

En primera instancia, llamó al 911 para alertar de esta situación y cuando los efectivos policiales se hicieron presentes, ambas mujeres se involucraron en la escena. Junto con los policías y otros dos jóvenes que estaban en el lugar, conversaron con el hombre e intentaron calmarlo. Al reconocerla, él se dirigió directamente a ella y la modelo se involucró activamente en persuadirlo de que no saltara, misión que fue exitosa. En diálogo con Pablo Montagna, periodista y colaborador de LA NACION, ella rememoró la situación hace algunas horas. Después de que se conoció esta situación, la modelo volvió a comentar sobre lo que ocurrió. En diálogo con Nosotros a la Mañana (etrece), se refirió nuevamente al hecho.

Zaira Nara habló del intento de suicidio que logró evitar

“Fue un momento de esos que no te olvidás más. A veces seguir la intuición o escuchar rápido puede ayudar mucho”, comenzó. En esa misma línea, destacó que es un hecho particularmente sensible y que por eso le pareció pertinente hablar en vivo para tratar el tema.

En el relato del momento, recordó que ella y su amiga habían llegado al lugar pactado para el encuentro en su auto, pero como había tomado alcohol pidió no manejar. “En el puente no había un alma. Estábamos pasando con el auto y veo esa imagen: un chico que estaba caminando hacia el centro del puente del lado que no hay que caminar”, detalló.

A continuación, explicó que su preocupación era al mismo tiempo por el hombre y por las consecuencias que podrían sufrir las personas que iban a bordo de los autos que pasaban por debajo. “Por un momento dije: ‘Este chico se va a matar’. Y además me imaginaba que el auto que venía no veía que había una persona colgada. Una familia viene con el auto y te cae una persona de 90 kilos de sorpresa...”, señaló.

“Veo esto y le digo a Tanu (su amiga): ‘Da la vuelta’. Damos una vuelta en la rotonda y nos damos cuenta de que estaba intencionalmente ahí, quería tirarse del puente. Nunca me había pasado de ver a alguien que quisiera suicidarse. Te lo juro que me da piel de gallina de contarlo”, explicó. Ante esa escena, llamó al 911 y le respondieron que iban a enviar a un patrullero.

Zaira Nara habló con un hombre que estaba por saltar

A pesar de que las autoridades ya estaban en camino, Zaira manifestó que sentía la responsabilidad de quedarse y no abandonar el lugar hasta que estuvieran allí y se contuviera la situación. A pesar de que en un momento dudaron en salir del auto por la inseguridad, al ver que había otros dos chicos y que la Policía ya estaba allí, la modelo le indicó a su amiga que bajaran del vehículo y se involucraran directamente.

En la escena, la amiga de Zaira tuvo el reflejo de decirle que si se tiraba desde esa altura se iba a herir gravemente, pero no iba a morir. Eso generó que el hombre levantara la vista y mirara a quien le hablaba: “Cuando me ve a mí hace una mueca como que salió del eje en el que estaba y me dice: ‘Vos sos Zaira Nara’. Yo le digo: ‘Me tenés con taquicardia, ¿te puedo pedir por favor que sigamos hablando en tierra firme?’”. En respuesta, el hombre comenzó a enumerar los problemas que lo aquejaban y cómo las deudas lo llevaron hasta ese escenario.

Sumado a esto, Zaira también temía que el hombre se cayera por el cansancio, ya que “quedaba colgado de una mano”. A partir de la continuidad de la charla y el lugar que le dieron a la modelo para conversar, ella logró que desistiera de la intención de saltar y que caminara de nuevo hacia el otro lado del puente. “Es una persona que va a necesitar apoyo psicológico para no reincidir en algo así. Pero gracias a Dios ese día no pasó, no lo hizo”, concluyó.

LA NACION