El conductor criticó el testo de covid-19 que Santiago del Moro se hizo en vivo por Telefe. Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de abril de 2020 • 11:10

Alejandro Fantino criticó a Santiago del Moro por someterse a un testeo de coronavirus en vivo durante la transmisión de Juntos podemos lograrlo , su nuevo ciclo en Telefe.

En su habitual editorial de Fantino a la tarde (América), el conductor se refirió a tema y cargó duro contra su colega.

"Es fácil caerle a la producción de Telefe. Ni los conozco y nos puede pasar a todos", dijo Fantino sobre el episodio. "Incluso el propio Del Moro, que podría haber tenido un poco de sensibilidad periodística", añadió el conductor.

Fantino señaló que "Del Moro es una persona formada, hace muchos años que trabaja en el periodismo", por lo que "corre por cuenta de él" asumir la responsabilidad de lo que se hizo en el ciclo "Yo no me voy a meter en las disquisiciones psicológicas de Santiago del Moro. Él sabe lo que tiene que hacer y le va muy bien y tal vez es uno de los tipos más exitosos de la última década y de la televisión de hoy", continuó.

Hacia el final de su editorial, además, Fantino admitió haberse equivocado durante toda su carrera en los medios de comunicación y se mostró muy crítico con el conductor del nuevo ciclo de Telefe. "Errores he cometido muchos y más complicados, puntualizó. "Lo he pasado mal y lo saben los que están del otro lado, pero me sorprende que Del Moro haya aceptado poner su dedo para este test".