La dura crítica de El Dipy al oficialismo: “Nadie es kirchnerista gratis”

David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, reapareció esta noche en televisión y opinó sobre la coyuntura de la Argentina. Invitado a Debo Decir, el programa conducido por Luis Novaresio en A24, el cantante de cumbia apuntó contra el oficialismo y contra el ala más dura del Gobierno.

“Nadie es kirchnerista gratis. Son una secta. Yo siempre conté que el fanático de un partido político es como un cornudo enamorado, le mostrás fotos, videos y la culpa la tenés vos. Si no pagan, la gente no se moviliza”, expresó.

Sobre el resultado de las PASO, dijo: “Se comieron el cachetazo de su vida, nunca esperamos tanto”. Y sostuvo que el resultado no se puede dar vuelta. “Lo que sí hay que dejar en claro que acá no ganó Juntos por el Cambio”, agregó.

No obstante, el Dipy defenestró el accionar del Gobierno: “No entendieron nada, ¿cómo le vas a regalar una cocina y una heladera a una persona que no tiene para comer?”.

En esta línea, enfatizó sobre la necesidad de generar empleo en la Argentina. “Metétela en el culo la bicicleta, dame trabajo. Alberto el otro día estaba con la gente ahí y vino una mujer y no le pidió laburo, le pidió un IFE. Si abrís la heladera y tenés dos yogures y cinco hijos, ¿cómo hacés para no ir a laburar? ¿Cómo no van a salir? ¿La esperas así de pecho mientras a tu hijo le chorrean los mocos? ¿Cómo hacen? No puedo entender”, interrogó, indignado. Y luego apuntó contra el oficialismo: “Esta gente vota al Frente de Todos, que son multimillonarios y culpables de su pobreza”.

“La única cosa que no puede controlar el gobierno es Internet”, dijo. Y habló del impacto que tienen las noticias en las redes sociales. También, tras sus dichos, el cantante cultivó opiniones a favor y en contra en Twitter. Algunos usuarios apoyaron al Dipy y otros se sintieron ofendidos con sus comentarios.

“APARECIÓ DIPY. Dice q nadie es Kirchnerista gratis. A ver gente, quien cobra de uds???”, se preguntó una usuaria. En la vereda contraria, otros escribieron: “Aguante El Dipy”; “Somos muchos los que pensamos como vos”.

