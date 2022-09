Este sábado por la noche Andy Kusnetzoff tuvo la visita especial de la modelo Sol Pérez; los actores Betiana Blum, Mauricio Dayub y Matias Alé; y el cantante conocido como Callejero Fino en PH, Podemos Hablar (Telefe). Este último invitado fue protagonista de una divertida anécdota en el comienzo del programa cuando mostró las diferentes etiquetas en su ropa puesta.

“¿Me puedo sacar esto?”, preguntó el cantante de trap haciendo alusión a la campera que le generaba mucho calor. “¿Tiene etiqueta también?”, le consultó Matías Alé, que había notado esta manera de utilizar la ropa en la previa al programa. El conductor se dio cuenta y empezó a enumerar: “Pará. Tenés etiqueta en la gorra, etiqueta en las zapatillas, en los guantes, ¿por qué tenes etiquetas en todos lados?”, le consultó sorprendido.

Callejero Fino fue a PH Podemos Hablar con las etiquetas de la ropa puesta y causó furor al explicar el por qué

“Porque me gusta. Es algo que hago desde chico y una vez que empecé no pude parar nunca”, contestó Callejero Fino, quien combinó toda su vestimenta urbana con un tono beige. “¿Es para venderlo después?”, le consultó Andy y el invitado respondió: “No, en mi caso no, vas a mi casa y la mayoría de la ropa tiene la etiqueta puesta”.

“¿No suena la alarma cuando salís del local?”, le preguntó Matías Alé sorprendido por esta nueva tendencia. “No, porque lo que suena es el aparato blanco”, explicó Callejero Fino, quien mostró su look con una sonrisa. “Y el diente me gusta. El brillito del diente va”, destacó Andy.

Pero el cantante no solo sorprendió por esta nueva tendencia de los jóvenes a utilizar la ropa con la etiqueta puesta, sino también explicó que esa ropa también la puede lavar sin problema y la etiqueta no se rompe. “Agarrás, lo ponés en un Ziploc, lo cerrás, lo lavás y lo sacás”, explicó. “Es un laburo”, manifestó el conductor sorprendido. “Sí, pero salís con etiqueta”, sonrió el joven.

Callejero Fino relata su “papelón” inolvidable en PH Podemos Hablar

La primera consigna de Andy fue pedir que pasen al frente los que fueron protagonistas de un “papelón” inolvidable. Uno de los que se aproximó fue el artista de trap, quien relató una divertida anécdota en un show.

“Estábamos dando un show. Yo, depende de si la gente está muy eufórica, me tiro con la gente, pero no pasa siempre. Cuando yo siento el calor de la gente ahí me tengo que tirar. Me tiro y no miro”, introdujo Callejero Fino.

Callejero Fino relata un "papelón" inolvidable en uno de sus tantos conciertos

“Cuestión es que no tenía ni la remera. Estaba cantando y me acerco a mi corista y le hago seña para que siga cantando él, aunque me hizo señas de que no lo hiciera. Tiré el micrófono y me lancé. La gente automáticamente viene para donde estoy yo y me levantan, pero miro para el costado y el que me estaba agarrando se cayó, y se empiezan a caer todos en un efecto dominó”, explicó el cantante.

“El único que quedó parado era el que me estaba teniendo los pies y el que me estaba agarrando la cintura. Cuando me estoy por caer estiro la mano y el que me agarró de los pies hizo que no me diera la cabeza contra el piso, así que le regalé una zapatilla”, concluyó el artista de género urbano, que casi termina de la peor manera en ese concierto.