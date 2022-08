PH, Podemos Hablar: Jean Pierre Noher contó el día que casi mata a Ricardo Darín en un set de filmación

En el último episodio de PH, Podemos Hablar (Telefe), Andy Kusnetzoff tuvo como invitados al estilista Kenny Palacios, a la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, a la bailarina Paula Robles, a la modelo Barby Blanco y al actor Jean Pierre Noher. Este último fue protagonista en el comienzo del programa cuando relató una insólita anécdota que involucraba a su colega Ricardo Darín, que sorprendió a todos e hizo reír a varios.

El conductor llamó al centro de la escenografía a los que vivieron un blooper laboral y tras haber contado una de sus primeras experiencias en la actuación junto a Niní Gambier, Jean Pierre relató el día que casi mata a Ricardo Darín mientras trabajaban juntos en Nosotros y los miedos, una serie televisiva de los años 80.

“Yo hacía los papeles pequeños y me dicen ‘Pierre, dejate crecer la barba y ¿sabés andar en moto, no?’”, introdujo el actor para la cómplice de los invitados. “Ni me crecía la barba y ni sabía andar en moto. Le pedí a Gustavo Kanzepolsky, un amigo mío que tenía una motocross, para que me enseñara y anduve practicando en el Rosedal para no entendí nada el día ese”, relató el actor jugando con el suspenso.

El día que Jean Pierre casi mata a Ricardo Darín en un set de filmación

“Hacíamos de dos chorros con Darín y la moto con la que yo había practicado tenía un problema: había que mantenerla acelerada porque sino se apagaba”, precisó Jean Pierre Noher, y continuó: “Día de grabación: Darín y yo teníamos que robar una farmacia. Pasaje Bollini, lluvia, adoquines, o sea, todo en contra”.

Y se explayó: “Darín entra a la farmacia, roba, sale y se sube a la moto; esa era la situación que teníamos que actuar. Yo con el casco y la moto, que tenía que tenerla acelerada, estaba ahí y Ricardo se sube, yo me olvido de que la moto estaba acelerada y que había que cuidarse de eso”. Luego, remató: “Arranco y la moto en el pasaje Bollini empieza a hacer willy con un chabón que no sabe ni andar en moto y Ricardo atrás de la moto me decía ‘Hijo de p... me vas a matar’”.

Jean Pierre Noher manifestó su incredulidad en aquel momento y dejó sorprendidos a todos los invitados del programa: “No sé cómo llegué a la esquina, nos tiramos y la moto quedó girando sobre el suelo. Ricardo me dice ‘Sos un hijo de p... casi me matás’”.

“Diana Álvarez sale diciendo ‘buenísima, repetimos del otro lado’ y Darín le dice ‘no repetimos nada’”. Por suerte, para el actor y su colega, el incidente no pasó a mayores y solo quedó en una divertida anécdota.

Por último, Jean Pierre Noher reflexionó sobre esta historia. “Salió todo bien, hice un willy, pero nunca más lo pude repetir y nunca más me subí a una moto”, concluyó el actor para las risas de los invitados de PH, Podemos Hablar y de Andy Kusnetzoff, quien se preguntó qué hubiese pasado si mataba a Ricardo Darín en aquel momento.