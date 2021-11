La dura revelación de Victoria Pedretti, actriz de You: “Me dijeron que iba a tener muchos problemas”

Ya se sabe que Netflix es una plataforma que catapulta a los actores directo a la fama, y el caso de Victoria Pedretti no es diferente. La joven ya es un rostro familiar para los fanáticos del streaming, porque no solo se destacó por su rol de Love Quinn en You, sino que también participó de La Maldición de Hill House y La Maldición de Bly Manor. Sin embargo, para llegar al éxito que hoy disfruta, venció un duro diagnóstico en su infancia.

Cuando Victoria cursaba los primeros años en el colegio, los médicos identificaron que padecía Desorden de Déficit de Atención (DDA) y que le sería prácticamente imposible desarrollar una vida normal. “Me dijeron que era posible que nunca pudiera leer o escribir bien” reveló la actriz a la publicación Glamour Magazine en octubre de 2020. Lejos de ese diagnóstico, demostró que logró eso y mucho más y hoy arrasa con el éxito de la tercera temporada de You.

Pedretti recordó que tenía seis o siete años cuando recibió la noticia en donde el diagnóstico de los especialistas no fue para nada alentador: “Me dijeron que iba a tener muchos problemas de salud”.

Victoria Pedretti habló abiertamente sobre su diagnóstico de DDA y expresó que eso no la define (Crédito: Instagram)

Pero contrario a lo que podría esperarse, lo que le dijeron los médicos la fortaleció en muchos aspectos y de hecho ella misma decretó que tener DDA no la condenaría ni definiría. Por eso trabajó muy duro, y una prueba de sus palabras es la cantidad de participaciones que ya reúne en variadas producciones.

“Miré esa condición que me marcaba y me dije a mi misma ‘¡no! Esa no soy yo’”, reveló la actriz oriunda de Filadelfia durante aquella entrevista. “Tengo un DDA severo, sea lo que sea que eso signifique, y sí, es cierto que afecta la forma en que vivo, pienso y proceso -o no- la información. Pero decir que padeces de DDA es una etiqueta que le sirve más a quienes te tratan que a las personas que lo padecen”, agregó, contundente.

La actriz es una de las caras protagonistas de You, que estrenó su tercera temporada en Netlix (Crédito: Instagram)

Victoria aclaró que si hubiese escuchado a aquellos que la limitaron, no habría cosechado el éxito que ahora disfruta y que “si lo hubiese visto como un déficit, no habría llegado a donde está actualmente”.

Por último, les envió un mensaje de aliento a sus seguidores: “Quiero que los jóvenes que están lidiando con esto, o las personas que estén enfrentado sus emociones, sientan que son totalmente normales, que no son inferiores a nadie”.