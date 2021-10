Amor en el set de You: crecen los rumores de romance entre dos actores de la serie

Aunque You, la serie de Netflix, gira en torno a un vínculo de pareja, difícilmente podría decirse que se trata de amor. La trama está cargada de violencia, celos, actitudes tóxicas y obsesivas e, incluso, asesinatos. Sin embargo, otra sería la historia para dos de los actores, ya que muchos rumores indican que estarían comenzando una relación.

La tercera temporada, a menos de una semana de su estreno, ya generó un revuelto entre los fans. Episodios más intensos de lo esperado y un final que nadie se veía venir dejaron a más de uno con el corazón en la garganta. Pero, dentro de todas las novedades, uno de los factores que más llamó la atención fue la introducción de un personaje particular.

La tercera temporada de You llegó con más de una sorpresa instagram

Theo (interpretado por Dylan Arnold) entró a la trama como un joven que decide volver a su hogar luego de que su madrastra fuera asesinada. El estudiante regresa para ayudar a Matthew, su padrastro, a atravesar el duro momento familiar. Su historia está marcada por las relaciones familiares complejas y una peligrosa tendencia a enamorarse de la persona equivocada.

Todo comienza a complicarse cuando conoce a su vecina Love Quinn, interpretada por Victoria Pedretti, quien se mudó al tranquilo vecindario en un intento de mantener una vida normal junto a su tóxica pareja. Las cosas se complican cuando los personajes comienzan a involucrarse en una apasionada relación.

Dylan Arnold interpreta a Theo, el joven vecino de Love (Victoria Pedretti) instagram

La química entre ellos es tan fuerte que desbordó la ficción y parecería haberse materializado en la vida real. Inmediatamente después del estreno, comenzaron a surgir los rumores de un posible noviazgo entre Pedretti y Arnold. Aunque dentro de la pantalla se llevan más de diez años de diferencia, en la realidad él tiene apenas un año más que ella.

A pesar de que las teorías de los fans y algunos medios norteamericanos continúan tirando leña al fuego y siguen alimentando la idea de la supuesta relación, la realidad es que no hay nada confirmado. Los dos actores son figuras muy reservadas con respecto a su vida privada y, por el momento, ninguno tiene su historial de noviazgos a la vista del público.

Aunque en la serie se llevan casi diez años, en la vida real Victoria Pedretti tiene 26 años y Dylan Arnold, 27. captura de video

Sin posteos de Instagram, indirectas a través de redes ni fotos de paparazzis, no hay ningún otro elemento que pueda respaldar las sospechas. Sin embargo, no habría que descartar demasiado rápido la posibilidad de que el amor este creciendo a puertas cerradas ya que no sería la primera vez que dos estrellas de Hollywood se enamoran en secreto.