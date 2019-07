La edad promedio de los artistas que más recaudan en vivo es 53, y sigue subiendo

Elton John en vivo en Suiza, junio de 2019 Crédito: Valentin Flauraud/EPA-EFE/Shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2019 • 12:10

"Gané medio billón en la gira de Divide".

Ed Sheeran está aprendiendo el camino de las megaestrellas del hip-hop. La letra arrogante y económicamente reveladora citada más arriba aparece en "Take Me Back To London", el cuarto tema de No. 6 Collaborations Project, el nuevo disco de Sheeran, que es el LP más popular de Estados Unidos en este momento, según el ranking de Rolling Stone.

El alarde de Sheeran acaso sea temerariamente poco británico, pero la estadística prueba que no es un discurso vacío. Según Pollstar, la publicación de negocios sobre la industria, la gira Divide del cantante y compositor recaudó un récord de 434,4 millones de dólares solo en 2018.

Pero no es solo la capacidad de venta que tiene Sheeran lo que lo vuelven único entre los músicos más recaudadores de hoy. Hay otro atributo que lo señala como una anomalía aún mayor: su edad. A los 28 años, Sheeran, junto con Travis Scott, es el artista más joven entre las 10 estrellas que más recaudan según la información del último semestre de Pollstar (que cubre desde noviembre de 2018 hasta mayo de 2019).

Pollstar: Los 10 artistas que más recaudaron en la primera mitad de 2019, y sus edades actuales

1 Elton John (72)

2 Pink (39)

3 Justin Timberlake (38)

4 Metallica (55)

5 Fleetwood Mac (72)

6 Ed Sheeran (28)

7 Kiss (64)

8 Trans-Siberian Orchestra (56)

9 Bob Seger (74)

10 Travis Scott (28)

El siguiente artista más joven de este Top 10 es Justin Timberlake quien, a los 38, es diez años más grande que Sheeran. Aquí van dos números destacados a recordar: la mitad de los artistas más recaudadores de 2019 de Pollstar tienen más de 50, y tres (Elton John, en el número 1; Fleetwood Mac, en el número 3; y Bob Seger, en el número 9) superan los 70 años.

La edad promedio de los primeros 10 artistas de gira en la primera mitad de este año, entonces, fue de 52,6 años. Se trata de una noticia que da para pensar a la industria de la música, puesto que representa la primera vez en la historia reciente en la que este número supera el medio siglo.

De hecho, parece haberse instalado una tendencia en los últimos cinco años de la lista del Top 10 de Pollstar: se están poniendo cada vez más viejos. Consideremos que la edad promedio de los 10 artistas que más recaudaban en la primera mitad de 2015 era apenas de 39,8 años, más de una década menos que la de este año.

Estos números sin dudas van a traer preocupación acerca de la falta de talentos nuevos en la cima de la lista de los artistas más importantes tocando en vivo, una preocupación que se vuelve más evidente cuando se considera cómo evolucionaron las cosas los últimos años.

En la primera mitad de 2018, hubo dos artistas en la lista de Pollstar con menos de 30: Sheeran (entonces de 27) y Taylor Swift (entonces de 28). Así, ayudaron a mantener una edad promedio de los primeros 10 en 48,7 en ese año. El año anterior (la lista de la primera mitad de 2017 de Pollstar), hubo tres artistas de menos de 30: Justin Bieber (entonces de 23), Adele (entonces de 29), y otra vez Sheeran (entonces de 26); ese año la edad promedio fue de 41,6.

La lista de la primera mitad de 2015, con su edad promedio de 39,8, tenía sólo tres artistas de menos de 40, incluyendo a Sheeran y al colectivo de Disney Latin Violetta; pero la encabezaba One Direction (edad promedio de 21 en ese entonces), quienes recaudaron 108 millones de dólares en todo el mundo en seis meses según Pollstar.

En general, esta edad promedio de alrededor de 40 se aplica a gran parte de la última década. En todo el año (12 meses de calendario) de 2009, por ejemplo, la edad promedio del Top 10 de Pollstar para artistas en vivo fue de 41,1 gracias a que artistas de menos de 40 en ese entonces, como Britney Spears, Pink, Coldplay y los Jonas Brothers se metieron en la lista. En todo 2013, este número llegó incluso a 35,3, gracias a que la mayoría del Top 10 de artistas en vivo de la lista de Pollstar (60 por ciento) eran miembros del club de menos de 40 (Bieber, Bruno Mars, Rihanna, Swift y One Direction).

¿Cuál es el otro factor que sube el promedio a más de 50 este año? El considerable poder de permanencia de artistas como U2 (ahora con un promedio de 58 años), Springsteen (69), los Rolling Stones (75), The Eagles (71), Metallica (55) y Paul McCartney (77) -y la frecuencia con la que aparecieron en la lista de los 10 artistas más recaudadores de la última década. Pensemos por ejemplo en los Stones, que entraron en el Top 10 de Pollstar en 2014, 2015, 2016 y 2018; cada año que pasa, por supuesto, crece su edad promedio.

Es definitivamente interesante -y posiblemente esté conectado- considerar el hecho de que, así como ha subido la edad promedio de los artistas más recaudadores, también subieron los precios de las entradas: según Pollstar, el promedio de entradas para una de las giras del Top 100 del mundo en la primera mitad de 2019 era de 92,42 dólares; el año anterior, este número era de 90,17 dólares; en 2013, era 78,99 dólares; y una década antes, en 2009, el precio promedio de una entrada era -agárrense-de 62,57 dólares.

Otra perspectiva interesante para esto: así como los artistas en vivo más importantes del mundo se ponen cada vez más viejos, el promedio de edad de los artistas que editan discos en general se mueve en la otra dirección.

Según un informe reciente de Nielsen, los 10 artistas más "consumidos" en Estados Unidos en la primera mitad de 2019, en todos los formatos, fueron, en orden, como sigue (con su edad promedio entre paréntesis):

1 Ariana Grande (26)

2 Drake (32)

3 Billie Eilish (17)

4 Post Malone (24)

5 Queen (70, entre los músicos originales)

6 Khalid (21)

7 Juice WRLD (20)

8 Future (35)

9 NBA Young Boy (19)

10 Travis Scott (28)

La edad promedio aquí es de 29,2 años. Sin la anomalía de Queen (cuya popularidad tuvo un subidón reciente gracias a la película Bohemian Rhapsody, por supuesto), esta figura baja hasta 24,7.

Nielsen no siempre presentó una lista de artistas así en sus informes de mitad de año anteriores, sino que en general revelaba qué discos habían sido los más "consumidos" en cada período de seis meses, entre streaming, descargas de temas o de discos, y compras físicas. Por lo tanto, podemos medir las edades de los artistas detrás de esos discos como un reflejo de los mayores artistas en cada caso. En la primera mitad de 2017, gracias a artistas como Kendrick Lamar, Migos, Future, Sheeran y los Chainsmokers, la edad promedio del Top 10 fue de 28,2; en la primera mitad de 2016, con un Top 10 liderado por Drake, Adele y Beyoncé, y que también contaba con Prince y Chris Stapleton, fue de 32,1.

Pueden notar que estos artistas son específicamente grandes en Estados Unidos, mientras que la lista con el dinero recaudado en recitales de Pollstar que citamos antes se refería a giras globales. Pero podemos tranquilamente desterrar cualquier idea de que la vasta diferencia entre las edades (artistas en disco versus artistas en vivo) se deba a una discrepancia regional: según los números de la primera mitad de 2019 de Pollstar, los artistas más recaudadores sólo en Norteamérica (liderados por Pink, Timberlake y Elthon John) comparten un promedio de 55,8 -incluso mayor que el del Top 10 global de Pollstar.

Da la casualidad de que 55,8 es casi el doble de la edad de Ed Sheeran (28), quien sigue demostrando ser una pop star gigante en los servicios de streaming y venta de discos, al igual que uno de los artistas en vivo más comercialmente exitosos de la historia.

Para seguir pensando: según la información de Pollstar, en los cuatro años que van entre el principio de 2015 y el final de 2018, las giras globales de Sheeran recaudaron 673,8 millones de dólares. Su recaudación promedio por show el año pasado fue de más de 8 millones de dólares. Con un agregado de más de 50 shows que Sheeran ya realizó o tiene agendados para 2019, se puede esperar que añada entre 200 y 400 millones de dólares más a esa suma durante el transcurso del año.

Todo esto significa que es absolutamente posible que, en el transcurso de tan sólo cinco años (2015-2019 inclusive), los shows en vivo de un cantautor del pequeño pueblo de Framlingham, Inglaterra, podrían -considerando su insaciable agenda y una ética de trabajo inigualable-acercarse a generar mil millones de dólares. Un billón completo.

Tim Ingham