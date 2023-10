escuchar

Facundo Arana fue invitado al programa Entre Nos, que se emite por Net TV y es conducido por Tomás Dente. Con la intención de recorrer su trayectoria artística, el protagonista de esta historia fue consultado sobre sus comienzos en el medio y cómo llegó a conseguir su primer trabajo en la tele. Durante la emisión del ciclo, que busca tocar las fibras más íntimas de sus invitados, el presentador preparó el terreno para que su invitado sea sorprendido por un saludo de alguien muy especial para él: Betiana Blum. “¿Estás bien?”, le consultó Dente al actor, quien estaba conmovido por todo lo que sucedía al aire. “Tengo el corazón desbocado”, retrucó.

Del otro lado, en un video que grabó desde su casa, Betiana le dedicó unas cálidas palabras a Facundo, quien no contuvo las lágrimas una vez que terminó el tape: “Sabés lo que te amo. Celebro tu carrera artística, tu familia hermosa que has creado, esos animales divinos que tenés, esa vida sana e inspiradora. Te amo con todo mi corazón”, le dijo la actriz de Esperando la Carroza.

Al volver al aire, Arana, visiblemente emocionado por esa dedicatoria, lanzó un descargo donde puntualizó que Blum fue artífice de su destino. “Tratar de definir con palabras a alguien que todos ustedes conocen y que nos bañó a todos con su maestría y con su talento es muy difícil. Lo que ven de talento de semejante actriz luminaria, es el 0,0 nada por ciento de la inmensidad de ese ser luminoso y compasivo”, relató el ex Chiquititas, Muñeca Brava, entre otros éxitos.

En la continuidad de su relato, Arana contó cómo fueron sus inicios y qué injerencia tuvo la actriz en su recorrido: “Había pasado una cosa muy loca. Yo estaba con mi enfermedad, estaba con un linfoma y en un momento bastante delicado de salud. Y estaba en el taller donde mi mamá le hacía mensajes a Betiana. Fue ahí que llega ella a atenderse con mi mamá y dice: ‘¿Quién está detrás de la puerta?’”.

Y, en esa misma línea, completó: “Detrás de la puerta donde mi tío (Raúl Pietranera) pinta, estaba yo dibujando. Y mi vieja le dice: ‘Está mi hijo, está dibujando’. Ahí Betiana le dice: ‘Tu hijo, ya sabía. Lo quiero conocer’. No todo el mundo quiere abrir esa puerta. Y Betiana abrió la puerta”, contó.

Fue ahí donde, según su relato, Betiana lo acompañó para que pueda profesionalizarse y compartir su talento. “Cuando la veo aparecer, me sorprendo. Yo en ese momento no miraba a los ojos, me daba vergüenza todo. Era muy, muy tímido. Y Betiana me dice: ‘Me cuenta tu mamá que vos estudiás teatro’. Yo el año anterior había parado de estudiar, fue ahí donde me dice ‘Quiero que vengas a estudiar conmigo’”.

Facundo Arana se emocionó con el testimonio de Betiana Blum

Tras varios meses de estar cultivando su pasión como músico en las estaciones de subte, Arana recibió el visto bueno de Betiana y le llegó una propuesta difícil de rechazar: un casting para el programa Canto Rodado, donde se pedían cantantes, músicos y artistas.

“Es una historia que conocés, me dijo, porque el autor que escribía Canto Rodado vivía justo arriba de donde yo tocaba el saxo en el subte. Me había visto en el subte. Y la magia que tiene el arte, que si la querés explicar con palabras estás todo el tiempo como queriendo atrapar un colibrí. ¡No se puede! Y ocurrió toda esa magia cuya chispa prendió Betiana en su modo hada”, cerró para darle un final feliz a su historia.