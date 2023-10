escuchar

Este domingo 15 de octubre, Mirtha Legrand recibió como invitado especial a su mesaza a Sergio Massa (Unión por la Patria), quien acudió junto a su pareja, Malena Galmarini. En La Noche de Mirtha (eltrece), también asistieron la periodista María Julia Oliván y la artista Moria Casán. Durante la cena, se abordó uno de los temas más actuales de cara a las Elecciones 2023, el escándalo que tuvo a Martín Insaurralde como protagonista, pero la curiosa reacción de la presidenta de AySA se volvió viral en las redes sociales.

Las Elecciones 2023 se celebrarán el próximo domingo 22 de octubre y Sergio Massa, así como lo hicieron anteriormente Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Javier Milei (La Libertad Avanza), asistió como invitado a La Noche de Mirtha. En este contexto, uno de los temas destacados del programa fue el escándalo que rodeó al exjefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, quien apareció en medio de un lujoso viaje en un yate en Marbella, en España; previo a su renuncia.

Martín Insaurralde se situó en el ojo de la polémica

Así, Oliván expresó su visión acerca de la investigación que se inició posteriormente. “La causa que está siendo investigada es por lavado de activos, por lavado de dinero, en realidad, coinciden muchos expertos en Derecho Penal, en que tendría que tener la carátula de enriquecimiento ilícito”, señaló la periodista. Y agregó: “Porque, ¿de dónde proviene el dinero que se habría gastado y que no le cierran las cuentas?”.

Un comentario que, según opinaron los usuarios de las redes sociales, no le gustó demasiado a Galmarini, quien evidenció un gesto en el que expresó unas palabras entre dientes que no llegaron a captarse en el sonido, pero que los propios espectadores dedujeron su conclusión: “Clarísimamente, dice ‘hija de p***’. La cámara llega a tomar el insulto y no da lugar a dudas”, apuntó uno sobre la frase que habría dicho la titular de AySA.

El inesperado pedido de Mirtha Legrand a sus invitados

Durante la gran parte de la noche de este domingo, las preguntas fueron dirigidas hacia Sergio Massa, de cara a las Elecciones presidenciales que tendrán lugar el fin de semana próximo. El candidato a presidente por Unión por la Patria abordó los distintos ejes de sus propuestas que incluyó en su campaña electoral, como la economía. Pero Mirtha Legrand tuvo que intervenir con un filoso apunte hacia los invitados a su mesaza.

“Si vos planteás la dolarización, lo primero que estás haciendo es que todo lo que genera el trabajo argentino, en vez de fortalecer reservas, siga como cuando [Mauricio] Macri puso tasa alta y tipo de cambio fijo”, destacó Massa. Y explicó: “Es decir, para financiar todo lo que es deuda comercial y timba financiera. El primer gran problema”.

Mirtha trató de apuntar algo, pero Malena Galmarini intervino: “El segundo tema es cómo redistribuyen esas ganancias, quien está a cargo del Gobierno, ¿no?”. Y acotó Oliván: “Vos dijiste: ‘Va a debilitar reservas’, pero en el caso de la dolarización, lo que se está planteando es un cierre del Banco Central”. Y Legrand frenó en seco: “Che, escuchen a la conductora también”, lo que generó la risa de los asistentes.